الأوقاف والهيئة المصرية العامة للكتاب يصدران كتاب «العقل والنص»

جدة - نرمين السيد - وأفادت وزارة الأوقاف، فى بيان اليوم الأربعاء، بأنه فى إطار التعاون بين وزارتى الأوقاف والثقافة أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب فى إطار مشروعاتها الثقافية ضمن سلسلة إصداراتها المتميزة سلسلة (رؤية) للفكر المستنير المترجمة باللغات الأجنبية المختلفة، كتاب: " العقل والنص" للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وأوضحت الوزارة أن الكتاب يعالج كثيرًا من الإشكاليات الفكرية التى نشأت عن غلبة مناهج الحفظ والتلقين على مناهج الفهم والمناقشة والتحليل.

كما يؤكد الكتاب أنه لا غنى عن إعمال العقل فى فهم صحيح النص وفى تطبيقاته، وفى إنزال الحكم الشرعى على مناطه من الواقع العملي، ويبيِّن أن على الفقيه أن يلم بأحوال ومستجدات عصره، وواقع الناس وعاداتهم وتقاليدهم، ليكون قادرًا على إنزال الفتوى على مظانها وظروف عصرها لا على مظان وأحوال عصور أخرى مختلف