/647170/حسين-لبيب-الفار-من-أفضل-الإيجابيات-التي-تواجدت-في-الدوري-هذا-الموسم

أعرب حسين لبيب، رئيس اللجنة المؤقتة المعنية بإدارة فريق الزمالك، عن سعادته الكبيرة بتتويج الفارس الأبيض بالدورى الممتاز للمرة رقم 13 في تاريخ النادى.

ويستعرض دوت الخليج تصريحات حسين لبيب:

تصريحات حسين لبيب

قال حسين لبيب عبر برنامج مساء أون تايم الذي يقدمه إبراهيم عبدالجواد: “الفار من أفضل الأشياء التي تواجدت في الدوري هذا الموسم، لأنه يعطي العدالة الرئيسية لكل فريق”.

وتابع: “لا يوجد حكم يتعمد ظلم فريق، ولكن هناك أخطاء بشر، واستخدامنا للتكنولوجيا بيقلل الأخطاء”.

وحل حسين لبيب، رئيس اللجنة المؤقتة المعنية بإدارة فريق الزمالك، ضيفا على قناة أون تايم سبورتس، عبر برنامج بي أون تايم مع إبراهيم عبدالجواد.

وتحدث حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، عن تتويج الزمالك ببطولة الدوري الممتاز.

تتويج الزمالك بالدوري

حقق الزمالك بطولة الدوري المصري الممتاز قبل نهاية منافساته بجولة وحيده، وذلك عقب الفوز على فريق الإنتاج الحربي بنتيجة بهدفين دون رد عن طريق أحمد سيد زيزو، وأشرف بن شرقي لينفرد الفارس الأبيض بصدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز.

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع جهازه المعاون في حضور أحمد شعبان المترجم خلال مران اليوم الأربعاء.

وتحدث المدير الفني مع جهازه المعاون حول الأمور الفنية والتدريبية التي سينفذها الفريق في مران اليوم استعدادا لمواجهة البنك الأهلي.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي في اللقاء المقرر له يوم الجمعة المقبل على ستاد بتروسبورت في تمام التاسعة مساء، ضمن منافسات الجولة الأخيرة للدوري الممتاز.

وطلب كارتيرون من اللاعبين التركيز في لقاء البنك الأهلي وانهاء الموسم بنتيجة إيجابية وعدم الإستهانة بعد حصد لقب البطولة.

تصريحات كارتيرون عقب التتويج بالدوري

أكد المدير الفني للزمالك في المؤتمر الصحفي عقب التتويج بالدوري الممتاز، أنه سعيد بأداء اللاعبين وإصرارهم على تحقيق الفوز في جميع المباريات.

وأضاف أنه سيمنح بعض اللاعبين راحة في مباراة البنك الأهلي المقبلة في الدوري، خاصة اللاعبين الدوليين الذين سينضمون لمنتخبات بلادهم للمشاركة في التصفيات المؤهلة للمونديال.

وأوضح كارتيرون أنه سعيد بالتواجد مع الزمالك ولا يفكر في الرحيل عن النادي، مضيفا أن الفريق يخطط للفوز ببطولة الكأس في الفترة المقبلة، وأكد على أن المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق إيجابي جدا ويقدم مردودا جيدا وفي كل مباراة يسجل أو يصنع هدفا.

وشدد كارتيرون على أن الجهاز الفني مضطر للتعامل مع ضغط المواسم في الفترة الأخيرة في مصر، ووجه كارتيرون الشكر لأعضاء الجهاز المعاون له لأن الفريق خاض مباريات قوية وحقق الفوز في آخر 8 مباريات.

واختتم المدير الفني للزمالك بأنه يسعى للحفاظ على مجموعة اللاعبين المتواجدين حاليا بصفوف الفريق، مشددا على أن رئيس النادي وعده بالحفاظ على القوام الأساسي، والذي بدأ بالتجديد للونش وزيزو، وسيتم التجديد لبن شرقي في الفترة المقبلة، موضحا أن الزمالك يمتلك لاعبين معارين هجوميا.