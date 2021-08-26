العنانى يشهد إطلاق مشروع ميكنة خدمات الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية

جدة - نرمين السيد - شهد مساء اليوم الأربعاء، الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، إطلاق تنفيذ مشروع ميكنة خدمات الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة.





جاء ذلك فى اجتماع موسع ترأسه الوزير بحضور غادة شلبى نائب الوزير لشؤون السياحة، وعبد الفتاح العاصى مساعد الوزير للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، والدكتور خالد شريف مستشار الوزير للتحول الرقمى، وعدد من قيادات وزارتى السياحة والآثار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومسؤولى وممثلى تحالف الشركات المنفذة لهذا المشروع.

واستهل الوزير الاجتماع بتهنئة فريق العمل من الوزارتين على إطلاق تنفيذ هذا المشروع الهام، موجهاً لهم الشكر على ما بذلوه من جهد، ومثمناً على الدعم والتعاون المثمر لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنفيذ هذا المشروع والذى يأتى فى إطار تنفيذ الاستراتيجية الرقمية لوزارة السياحة والآثار وتفعيلاً لبروتوكول التعاون الموقع بين الوزارتين.

أكد عبد الفتاح العاصى، على أن هذا المشروع يتيح آليات مستحدثة لتمكين مفتشى الوزارة من أداء مهامهم بما يساهم فى ضمان جودة الخدمات المقدمة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور خالد شريف، أن هذا المشروع يهدف إلى ميكنة أكثر من 120 خدمة تقدمها الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، وإتاحتها للمتعاملين مع الوزارة من خلال الموقع الإلكترونى لها، مضيفاً أن الإطار الزمنى لهذا المشروع يتضمن إطلاق الخدمات تباعاً حتى يتم الانتهاء منها بشكل كامل فى مدة تتراوح ما بين 9 إلى 10 أشهر.

