فيديو .. وزير الأوقاف يدعو إلى تربية الأطفال على القيم والأخلاق

جدة - نرمين السيد - ودعا وزير الأوقاف، خلال فيديو بثه عبر قناته على يوتيوب، إلى الاهتمام بالأطفال وتربيتهم على القيم والأخلاق، سائلا المولى عز وجل، أن يصلح أبنائنا وأحفادنا وشبابنا ومجتمعنا. وقص جمعة، قصة "مها ووالدها"، والتى تصور شعور طفلة سارت مع والدها إلى الحقل فوجدت نخلة معوجة، فأخذت حبلا وحاولت أن تعدل النخلة، ونظر لها والدها، الذى أكد لها أن الآوان قد فات على إصلاح هذا الاعوجاج.

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