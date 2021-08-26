/647172/تدهور-الحالة-الصحية-للسيناريت حمدى-يوسف-ونقله-للمستشفى

شهدت الحالة الصحية للسيناريت حمدى يوسف تدهورا كبيرا بعد أن ضربه فيروس كورونا منذ أيام، ما أدى إلى نقله لأحد مشتشفيات العزل بالدقي ووضعه تحت أجهزة التنفس.

دوت الخليج يرصد الحالة الصحية للسيناريت حمدي يوسف

كان آخر أعمال حمدى يوسف قبل إصابته بكورونا مسلسل "مملكة يوسف المغربى"، بطولة مصطفى فهمى، وأنوشكا، وعلا غانم، ومنذر رياحنة، وأحمد منير، وأحمد سلامة، وفاروق فلوكس، وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمد سليمان، وحسام الجندى، ونور فخرى، وسحر رامى، ومجدى إدريس، وآخرين، من تأليف حمدى يوسف، وإنتاج مدينة الإنتاج الإعلامى، وإخراج عادل الأعصر.

أعمال حمدي يوسف

واستطاع حمدى يوسف التألق في العديد من الأعمال الفنية، حيث كتب قصة فيلم "أمير الظلام"، للنجم الكبير عادل إمام، وكتب مسلسلى "عريس دليفرى" و"ابن النظام"، للنجم هانى رمزى، ومسلسل "دموع فى حضن الجبل" للنجمين يوسف شعبان وأحمد عبد العزيز، وفيلم "مهمة صعبة" بطولة النجوم طارق علام ومجدى كامل وخالد الصاوى، و"فلاح فى الكونجرس" لشعبان عبد الرحيم.

كورونا يضرب الوسط الفني

وضرب فيروس كورونا عد كبير من نجوم الوسط الفني اذ كشفت ياسمين الخطيب مؤخرا إصابتها بفيروس كورونا المستجد وذلك بعد أسبوع فقط من احتفالها بعقد قرانها من رجل الأعمال رمضان حسني، في أحد الأماكن العامة المفتوحة في حضور العديد من الأصدقاء وأفراد العائلتين اذ كتبت عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، قائلة: “إيجابي كورونا.. بعتذر لكل الأحباء اللي شرفوني يوم عقد قراني وبرجوهم يطمنوا على صحتهم بالكشف أو العزل المؤقت.. دمتم جميعًا بخير”.

وكان قد أعلن الإعلامى والكاتب أحمد يونس، إصابته وإصابة جميع أفراد أسرته بفيروس كورونا "كوفيد – 19"، مؤكدا أنهم يعانوا معاناة شديدة فى المنزل ولا أحد يقدر على النزول من السرير، مطالبا من الجميع أخذ الاحتياطات اللازمة تجنبا لموجة جديدة من الفيروس. فكتب يونس، عبر حسابه الشخصى بموقع فيس بوك: "أنا وزوجتى وأبنائى كلهم إيجابى كورونا، الحمد لله رضا، أرجوكم خلو بالكم، واضح إنها راجعة للأسف، إحنا فى البيت الكل متبهدل ومحدش بيقوم من السرير، ربنا يعافيكم ويحفظكم".