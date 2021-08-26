برواتب تصل لـ 3.750 جنيها.. القوى العاملة توفر 1.931 فرصة عمل

جدة - نرمين السيد - وقال وزير القوى العاملة، فى تصريحات اليوم إن نشرة التوظيف النصف شهرية التى تصدرها الوزارة، تتضمن هذه الفرص والتى يأتى تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة"، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لرعاية الفئات الأكثر احتياجا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص ويتم التقديم علي الموقع الإلكترونى www.manpower.gov.eg"النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبى العمل" وستقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وأوضح الوزير أن هذه الفرصة متوفرة فى 12 محافظة هى "القاهرة، وأسيوط، والمنيا، والدقهلية، والسويس، والمنوفية، ودمياط، وأسوان، والبحيرة، والإسماعيلية، والوادى الجديد، وقنا"، كما تناولت النشرة إعادة نشر لوظائف لم يتم شغلها من يوليو 2021 فى النشرة السابقة وعددها 606 فرصة عمل.

ولفت سعفان إلى أن فرص العمل المتوفرة بالقاهرة تتمثل فى 15 مشرف أمن براتب 3.750 جنيها، ويشترط إجادة اللغة الإنجليزية، و65 فرد أمن.

وتابع الوزير قائلا: "إن فرص العمل المتوفرة بمحافظة المنوفية تتمثل فى 10 منسقات ميدانيات، و52 مراقب جودة، و10 عمال سنجر، و8 عمال إنتاج، و62 عامل تعبئة وتغليف، و5 عمال خدمات، و200 عامل ملابس، و20 عامل غزل، و200 عامل خياطة، و102 عامل مساعد، و10 فنيين مكواة، وطبيبين صيدليين، و5 أخصائيين مشتريات، وأخصائيين رقابة جودة، و5 أخصائيين أبحاث وتطوير، وفرد أمن، وعاملتين تشغيل ماكينة.

كما تم توفير فرص عمل بالسويس، تمثلت فى 10 فنيين مكبس، و10 فنيين فرز، و10 فنيين خطوط جليز.

وفى الدقهلية يوجد 20 منسق أرفف، و15 منسق ممرات، و20 عامل نظافة، و5 منسقين ميدانين، و3 مندوبين بيطريين، و8 عمال تحميل، وفرد أمن، وسائق، و50 وسيط تأمين، وعاملين رخام .

كما تم توفير فرص عمل بدمياط شملت عاملين تقطيع وتجهيز، وعاملين مناطق عامة، ومساعدين مضيفين، و5 حراس أمن، و7 عمال إنتاج.

وفى البحيرة يوجد فرص عمل لـ 25 عامل سنجر، و60 عامل أوفر، و35 عامل اورليه، و25 عامل جودة.

وهناك عدد من الوظائف فى أسيوط والإسماعيلية تضمنت 20 عامل إنتاج، و5 عمال نظافة، و3 منسقين ميدانيين.

كما وفرت مديرية القوى العاملة بقنا مجموعة من فرص العمل شملت: 28 مسئول ائتمان، و4 فرد أمن، و2 عمال خدمات، ومحاسب، ومهندس ميكانيكا، و10 عمال تعبئة، وكهربائى، و31 أخصائى تمويل، وبائع، و8 مدرس لغة إنجليزية وعربية، و4 مهندسين حاسب آلى، و2 مترجمة، و6 مشرفات، و4 دادات.

وفى المنيا يوجد 41 فرصة عمل متاحة، منها: 6 محاسبين، وأخصائى موارد بشرية، و6 شئون قانونية، وأمينى مخزن، و10 أفراد أمن، و10 عمال خدمات معاونة، و3 مندوبين دعاية وتسويق، ومندوبتين تنفيذ، وكاشير.

كما تم توفير فرص عمل شملت، محاسبة، وعاملة نظافة، وسائق جرار زراعى بمحافظات الوادى الجديد وأسوان.