نشرة صباحك ومطرحك المرورية- كثافات بشارع السودان ونصائح بتجنب كوبرى المطرية

جدة - نرمين السيد - وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه اليوم الإعلامى فادى إبراهيم، أن هناك هدوءًا نسبيا فى حركة المرور بجميع محافظات الوجه البحرى والقبلى، فيما عدا محافظة الإسكندرية التى ظهرت بها بعض الأحجام عند طريق الجيش فى الاتجاه القادم من سان ستيفانو المتجه لجليم.

كما ظهرت بعض الكثافات أعلى الطرق الدائرية منها دائرى المرج والخصوص وكذلك أعلى منطقة الكونيسة والمنيب المتجه للبساتين والأوتوستراد.

ولفت إلى أن اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة للمرور، شدد على نشر الخدمات المرورية بجميع المحاور.

كما أوضح أن هناك بعض الأحجام عند محور 26 يوليو، كما ظهرت بعض الكثافات أيضا عند محور سعد الدين الشاذلى المتجه للعبور، كذلك الأمر عند منزل محور صفط المتجه لشارع ثروت، وعند مترو الجامعة بشارع السوان القادم من كوبرى فيصل ومتجه للدقى.

أما فيما يخص محافظة القاهرة فظهرت بعض الكثافات أعلى كوبرى الحدائق القادم من الزواية وسكة الوايلى ومتجه لمحور الفنجرى، كذلك الأمر عند مطلع كوبرى المطرية المتجه لمصر الجديدة ومدينة نصر، وأيضا بطريق جسر السويس عند مترو عدلى منصور المتجه لمحطة ألف مسكن.

كما وجه اللواء، محمد لبنة مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، بنشر الخدمات المرورية بمحاور الجيزة لاستيعاب أكبر قدر من حركة سيارات خلال فترة الذورة الصباحية.