/647182/بارالمبياد-طوكيو-2020-منتخب-كرة-الهدف-سيدات-يخسرن-من-تركيا--بطل-ري-دي-جانيرو

افتتح المنتخب الوطني لكرة الهدف سيدات، مشوارهم في دورة الألعاب البارالمبية المقامة في العاصنة اليابانية طوكيو، بالخسارة امام منتخب تركيا الحاصل على الميدالية الذهبية في النسخة الأخيرة من دورات الألعاب البارالمبية والتي أقيمت في العاصمة البرازيلية ري دي جانيرو.

ويستعرض دوت الخليج تفاصيل هزيمة منتخب مصر لكرة الهدف سيدات:

هزيمة منتخب كرة الهدف سيدات

تعرض منتخب مصر لكرة الهدف سيدات للهزيمة على يد منتخب تركيا، وانتهت المباراة في الدقيقة الـ 9، عندما وصلت النتيجة 12 / 2، حيث تنص اللائحة على انهاء المباراة في حالة وصول الفرق إلى 10 أهداف.

تأهل منتخب سيدات كرة الهدف إلى النسخة الجديدة من دورات الألعاب البارالمبية، والتي ستقام في العاصمة اليابانية طوكيو، بطريقة لم تكن في الحسبان.

حيث تلقى الاتحاد المصري لكرة الهدف، خطابا من الاتحاد الدولي، يفيد بمشاركة مصر في بارالمبياد طوكيو 2020، بعدما اعتذر منتخب الجزائر الحاصل على المركز الأول في بطولة إفريقيا.

وضمت مجموعة منتخبنا الوطني لسيدات كرة الهدف، كل من: بتركيا بطلة بارالمبياد ريو دي جانيرو ٢٠١٦، ووالبرازيل بطلة العالم في ٢٠١٩، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان المستضيفة، وجاءت مواعيد المباريات كالتالي:

مواعيد المنتخب في بارلمبياد طوكيو 2020

المباراة الثانية: أمام أمريكا يوم 28 أغسطس في تمام الساعة الثانية عشر ونصف ظهرا (12:30 م).

المباراة الثالثة: أمام اليابان(الدول المستضيفة للمسابقة)، يوم 29 أغسطس الحالي في تمام الساعة الرابعة عصرا(4 م).

المباراة الرابعة: أمام البرازيل يوم 30 أغسطس في تمام الساعة الرابعة عصرا(4 م).

وضمت قائمة لاعبات المنتخب الوطني لسيدات كرة الهدف في بارالمبياد طوكيو 2020، 6 لاعبات، وهم:

قائمة المنتخب

44- اسراء جاد الكريم

45- اسراء عزالدين

46- جهاد عزالدين

47- حسناء الجابرى

48- أية عبدالله

49- حنان مصطفى ابراهيم

بعثة مصر في بارالمبياد طوكيو

وتضم بعثة مصر في بارالمبياد طوكيو ب 49 لاعب ولاعبة، وتمتلك مصر طوال مشاركتها في دورة الألعاب البارالمبية 162 ميدالية متنوعة، بواقع 45 ميدالية ذهبية و60 فضية و57 برونزية.

وتشارك البعثة المصرية في تلك النسخة من دورة الألعاب البارالمبية، والتي ستقام في العاصمة اليابانية طوكيو، في 8 رياضات مختلفة، وهم: الريشة الطائرة، كرة الطائرة جلوس، التايكوندو، كرة الهدف سيدات، رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوي.

وتنطلق منافسات دورة الألعاب البارلمبية طوكيو 2020 يوم 24 من شهر أغسطس الحالي، على أن تنتهي يوم 7 من شهر سبتمبر المقبل، وتأمل البعثة المصرية في التتويج بالعديد من الميداليات في تلك النسخة من دورة الألعاب البارالمبية.