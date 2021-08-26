محمد رمضان يحصد لقب سفير الشباب العربي

سافر الفنان محمد رمضان صباح يوم أمس الأربعاء إلى مدينة بيروب بلبان بصحبة نجله علي، لحضور أحد الحفلات الهامة هناك، وشارك رمضان مجموعة من الصور والفيديوهات أثناء رحلته مع الجمهور.

دوت الخليج يرصد حصود محمد رمضان لقب سفير الشباب العربي

وكان كم بين الأشياء الهامة التي شاركها رمضان مع جمهور هو حصوده على لقب سفير الشباب وتكريمه في بيروت اذ نشر كلمته أثناء التكريم، عبر خاصية ستوري، على حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، قائلًا: “الحمد لله درست في معهد الفنون المسرحية، وبعشق مهنتي وفاهمها كويس جدًا، ولذلك دوري أن جمهوري ينسى مشاكله في الساعة اللي بيشوفني فيها”.

وكان شارك الفنان محمد رمضان جمهوره بصورة جديدة له بصحبة نجله علي، أثناء سفرهما إلى لبنان، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام وظهر في الصور داخل الطائرة، وهو يداعب نجله، وعلق عليها قائلًا: “مع ابني وصاحبي علي محمد رمضان إلى بيروت، ربنا يحفظ أبنائنا جميعًا”.

محمد رمضان يتألق بأغنيته الجديدة«على الله»

وطرح الفنان محمد رمضان، عصر أمس الأربعاء أحدث أغنياته التي تحمل اسم «على الله»، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب واستطاعت الأغنية في ساعات أن تحقق أرقاما قياسية من المشاهدات، اذ تصدرت الأغنية تريند رقم 3 على موقع الفيديوهات يوتيوب، بعد أن حصدت خلال 18 ساعة المليون الأول من عدد المشاهدات، وهذا يعد رقم جيد للغاية، وكانت قد حصدت في بداية طرحها تريند رقم 1 على اليوتيوب.

كلمات أغنية «على الله» لمحمد رمضان

وتقول كلمات أغنية «على الله» : “على الله على الله أنا ماشي فيها كدا على الله، أحب أجيبها وهي طايرة أخش في الحيطة أوقعها، هاتلي شلة وهسمعها انتوا هلس خيش وقش بضاعة بايظة هنرجعها.. أنا الحقيقي دي الحقيقة، على المزيكا لساني أطول من برج إيفل، حطيت على الوحش عديت الليفيل، أنا كابوسك Egyptian eagle، أنت شغلتي لو مبسوط اخليك تتقفل، منا ماشي على الله، على الله على الله، أنا ماشي فيها كدا على الله، على الله على الله، مالقتش منافس ليا قولت أنافس نفسي، ماحدش بيملى عيني.. دايما بشغل ماتشغلشي، مين فيكوا بيا محلمش، مين فيكوا شافني ماقلدش، بتفكر فيا ماتكدبشي، مين فيكوا جالي وماخسرش”.