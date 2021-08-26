إلغاء وتعديل مسار.. السكة الحديد تجرى تعديلات على خط الزقازيق - بنها

وأوضح بيان صحفى، للهيئة، أنه تقرر أيضا إلغاء تشغيل القطار رقم 262 الزقازيق - بنها المقرر قيامه من الزقازيق 10.05 مساء، وكذلك تغيير مسار القطار 962 اكسبريس "بورسعيد - القاهرة" المقرر قيامه من بورسعيد الساعة 6.35 مساء والقطار 339 اكسبريس "القاهرة - الزقازيق - المنصورة" المقرر قيامه من القاهرة 8.40 مساء ليكون خط سيره طريق "القاهرة - شبين القناطر - الزقازيق" بدلا من خط "القاهرة - بنها - الزقازيق" وذلك ليلة 26/8/2021 فقط.
وتعتذر الهيئة عن هذه التعديلات المؤقتة، وإذ تشكر جمهور الركاب على حسن تعاونهم.
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