قرار جمهوري بالموافقة على منحة يابانية للمساهمة في إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى...

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس القرار الجمهوري رقم 88 لسنة 2016 بالموافقة على الخطابات المتبادلة الموقعة فى القاهرة بتاريخ 14 ديسمبر 2015 بين حكومتي جمهورية مصر العربية واليابان. وذلك بشأن تقديم حكومة اليابان للحكومة المصرية منحة للمساهمة فى تنفيذ مشروع إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصى التابع لجامعة القاهرة

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