الري: إزالة ٦٣٦٨٨ حاله تعدي وإحالة ٧٦٠٠ مخالفة للنيابة العسكرية في إطار "الحملة القومية لحمايه نهر النيل"

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دوت الخليج يرصدحالات التعدي على نهر النيل

الحملة القومية لحماية نهر النيل

وشدد الدكتور عبد العاطى خلال الاجتماع على ضرورة مواصلة حملات إزالة التعديات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة ، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية ، وذلك للحفاظ على نهر النيل وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة.

التعدي على نهر النيل

وأكد الدكتور عبد العاطى أن الوزارة عازمة على التصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات لردع كل من تسول له نفسه بالتعدي علي نهر النيل ، وبما يؤدى لتقليص اعداد المخالفات وتحقيق الهدف المنشود بالوصول الى "نيل بلا تعديات" ، موضحاً أن أجهزة الوزارة تعمل علي مدار اليوم وخلال الإجازات الرسمية لمواجهة هذه التعديات ، مع جاهزية المعدات اللازمة لإزاله أي تعدي أياً كان حجمه أو مرتكبه ، مشيراً إلى أن أجهزة الوزارة قامت خلال الفترة من إبريل ٢٠٢٠ وحتى الآن بإحالة ما يزيد عن (٧٦٠٠) قرار إلى النيابات العسكرية وهو الأمر الذى أدى لحدوث ردع واضح لكل من تسول له نفسه التعدي على المجارى المائية.

وصرح الدكتور عبد العاطى أنه قد تم إطلاق الحملة القومية لحمايه نهر النيل بتاريخ ٥ /١ /٢٠١٥ تحت رعايه السيد/ رئيس الجمهورية وذلك للحد من إنتشار التعديات علي مجري النهر .. وقد أسفرت جهود أجهزة الوزاره بالتعاون مع الأجهزة ذات الصله وخاصه الأجهزة الأمنية عن إزالة ٦٣٦٨٨ حاله تعدي حتى الآن علي جوانب مجري نهر النيل تمثلت في مباني سكنيه واعمال ردم وتلوث وخلافه.

واستمراراً لموجات الإزالة المنفذة تحت مظلة لجنة إنفاذ القانون ، فقد قامت أجهزة الوزارة المختصة (قطاع حماية نهر النيل) خلال الفترة الماضي بشـن موجه الإزالات السابعة عشر بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة ، والتي اسفرت عن إزالة (٥١١٥) حالة تعدي في حوالي ثلاثة أشهر فقط.