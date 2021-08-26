/647187/تعرف-علي-موعد-قرعة-دور-المجموعات-لـ-دورى-أبطال-أوروبا-للموسم-الجديد

يجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، في السادسة من مساء اليوم الخميس، مراسم سحب قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2021-2022، وذلك بمدينة اسطنبول التركية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تقسيم الأندية المتأهلة إلى دور المجموعات على أربع مستويات، وجاءت على النحو التالي:

المجموعة الأول: تشيلسي الإنجليزي حامل لقب دوري الأبطال - فياريال الإسباني حامل لقب اليوروبا ليج - أتلتيكو مدريد الإسباني - مانشستر سيتي الإنجليزي - بايرن ميونيخ الألماني - أنترالإيطالي - ليل الفرنسي - سبورتنج لشبونة البرتغالي.

المجموعة الثاني: ريال مدريد الإسباني - برشلونة الإسباني - يوفنتوس الإيطالي - مانشستر يونايتد الإنجليزي - باريس سان جيرمان الفرنسي - ليفربول الإنجليزي - أشبيلية الإسباني - بوروسيا دورتموند الألماني.

الجموعة الثالثة: بورتو البرتغالي - أياكس أمستردام الهولندي - شاختار دونيتسك الأوكراني - لايبزيج الألماني - ريد بل سالزبورج النمساوي - بنفيكا البرتغالي - أتالانتا الإيطالي - زينت سان بطرسبرج الروسي

المجوعة الرابع: - دينامو كييف الأوكراني - كلوب بروج البلجيكي - يانج بويز السويسري - إي سي ميلان الإيطالي - مالمو السويدي - فولفسبورج الألماني - شريف تيراسبول المولدوفي-بيشكتاش التركي.

جالاتا سراي

يدخل فريق جالاتا سراي التركي اليوم الخميس، مباراته امام فريق ريندرز الدنماركي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وكان اللاعبين قد تحولوا للعب في بطولة الدوري الأوروبي، بعد التعرض لهزيمة ساحقة بنتيجة 7-2 من أيندهوفن في المراحل التمهيدية من تلك البطولة الأوروبية الكبيرة، ليتعادل الفريق بعد ذلك بنتيجة 1-1 على أرضه أمام سانت جونستون في الجولة الماضية من الدوري الأوروبي وهو ما جعل فريق جالاتا سراي يواجه احتمال الخروج من الدوري الأوروبي، لكنهم تعافوا ليفوزوا بمباراة الإياب بنتيجة 4-2.

وعلى الجانب الآخر، فبعد فوزه بكأس الدنمارك الموسم الماضي، حقق ريندرز بداية إيجابية في موسم 2021-22 في الدوري الدنماركي بأربعة انتصارات وتعادل في أول خمس مباريات.

فاز الفريق الدنماركي بثلاث مباريات في الدوري على التوالي، كان آخرها يوم الجمعة الماضي ليتصدر دوري الدرجة الأولى، بفارق نقطة عن ميدتجيلاند، وهذه هي المرة السادسة فقط التي يشارك فيها ريندرز في المسابقة الأوروبية، على الرغم من أنهم لم يصلوا إلى دور المجموعات مطلقا.

مصطفي محمد

الجدير بالذكر أن مصطفى محمد يتواجد بالتشكيلة الأساسية لفريق جالاتا سراي أمام فريق ريندرز الدنماركي خلال مباراة اليوم، على الرغم من تراجع المستوى الفني للاعب مع فريقه خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي دفع مدربه فاتح تيريم للحديث عن هذا الأمر على الملأ وعبر مختلف وسائل الإعلام.

حسم التعادل الإيجابي مباراة جالاتا سراي التركي، وريندرز الدنماركي، بنتيجة هدف مقابل هدف، في لقاء الدور المأهل لدور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.