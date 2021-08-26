بسبب إطلالتها الجريئة..هيفاء وهبي تتصدر مؤشرات البحث

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دوت الخليج يرصد أحدث إطلالات هيفاء وهبي

وظهرت هيفاء وهبي خلال الصور التي شاركتها مع الجهور بموقع انستجرام بفستان أبيض مزين بالورود، مكشوف الصدر وظهر جزء كبير من ساقيها ويتمتع بجرائة عالية لفتت انتباه الجمهور فأثار غضب بعضهم وحاز على إعجاب الأخرين.

ليست المرة الأولى

وكانت قد تصدرت الفنانة هيفاء وهبي مؤخرا، مؤشرات الأكثر بحثا على موقع جوجل الشهير بسبب مجموعة صور جريئة نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” وظهرت وهبي خلال الصور متالقة كعادتها، حيث كانت ترتدي فستان قصير لونه ابيض، وكان شعرها مرفوع لاعلى كنوع من التغيير الذي تنتهجه دائما في كثير من اطلالاتها.

هيفاء وهبي تستعد لحفل العلمين

الجدير بالذكر أن هذه الصور التقطتها هيفاء وهبي بمدينة الساحل الشمالي قبل إحياء حفلها الجديد داخل مصر ضمن حفلات موسم الصيف بمدينة العلمين الجديدة في الساحل الشمالي، وذلك في يوم الخميس الموافق 26 أغسطس الجاري، وتقدم هيفاء وهبي خلال الحفل باقة من أشهر أغانيها المعلقة في أذهان الجمهور، في وسط أجواء رائعة من حفلات الصيف المعروفة مع الإلتزام بالإجراءات الإحترازية اللازمة منعا لتفشي وباء كورونا.

هيفاء وهبي وأكرم حسني يتألقان بأغنية لو كنت

تصدرت أغنية «لو كنت» الذي يقدمه الثنائي أكرم حسني و هيفاء وهبي في أحدث أعمالهم تريند موقع تويتر العالمي عقب طرحها مباشرًة مساء يوم الثلاثاء الماضي ولاقت إعجاب الجمهور، كما تفاعل بعض نجوم الفن معها وشاركوا هاشتاج «لو كنت» عبر حسابتهم الرسمية ومن أبرزهم الفنان أحمد فهمي، شيكو، مصطفى خاطر، محمد أنور، ميريهان أبو الحسن، سلمى أبو ضيف و أحمد أمين.

أغنية «لو كنت» التي تميزت بالطابع الكوميدي، من كلمات وألحان أكرم حسني، توزيع توما و إخراج حسام الحسيني، والتي تعد التعاون الأول بين أكرم حسني و هيفاء وهبي.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي: "لو كنت أرنب كان أكيد هيبقى الفيل صديقي.. لو كنت مجلة كنت هكون سمير مش هبقى ميكي.. لو كنت خاتم طبعًا كنت هتألمظ عليكي.. لو كنت جبل طارق أنا كنت سألتك عن ماضيكي.. لو كنت مسابقة كنت هبقى مسابقة اختيار ملكات جمال.. وأشوف بنات جُمال وهناك أنا هشتكيكي.. لو كنت كتاب أنا كنت هبقى كتاب عن الجمال.. لو في سؤال عن الدلع أنا إجابة السؤال.. لو كنت سكة هكون يمين أنا عمري ما أكون شمال.. معادلة صعبة وحلها محتاج ألف احتمال