عزة حسين لـ دوت الخليج :عودة المصريين بافغانستان تؤكد التواجد القوى للدولة المصرية خارج حدودها

/647189/عزة-حسين-لـ-تحيا-مصر-عودة-المصريين-بافغانستان-تؤكد-التواجد-القوى-للدولة-المصرية-خارج-حدودها

أشادت النائبة عزة حسين، عضو مجلس النواب، بجهودة القيادة السياسية لعودة الجالية المصرية من افغانستان ، فى إطار توجيهات الرئيس السيسي، خاصة بعد تطورات الأحداث الأخيرة وسيطرة حركة طالبان على الحكم.

عودة الجالية المصرية من افغانستان

وقالت النائبة عزة حسين عضو مجلس النواب، أن عودة المصريين من أفغانستان تدل علي قوه مصر وقدرتها بين البلاد، لافتة غلأى أنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد فجعلها مصدر ثقه بين البلاد الآخري، فضلا عن أن الجميع يعتبرها الأمن والامان والثقه بل رمزا للثقة والقوة والاعتزاز بالنفس .

ولفتت النائبة عزة حسين، عضو مجلس النواب،إلي ان قرار القيادة السياسية يعكس حرص الرئيس السيسي ومؤسسات الدولة المصرية على سلامة وأمن المواطن المصرى ،فضلا عن التأكيد على التواجد القوى للدولة المصرية خارج حدودها، كما انها تؤكد أمان وكرامة المواطن المصرى على رأس أولويات القيادة السياسية المصرية.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة،أصدرت أوامرها بإقلاع طائرة عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية، من أجل عودة الجالية المصرية والبعثة الأزهرية، وكذلك مسئولي السفارة المصرية في أفغانستان.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالمساهمة في عودة المصريين من أفغانستان.

من جانبهم توجه المصريون القادمون الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة على إعادتهم لأرض الوطن سالمين بأمن وأمان