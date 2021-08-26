/647191/بتعذب-من-غيرك-رسالة-مؤثرة-من-إيمي-سمير-غانم-لوالدتها-دلال-عبدالعزيز

دوت الخليج يرصد رسالة إيمي لوالدتها دلال عبد العزيز

نشرت إيمي عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” صور لدلال عبد العزيز وعلقت عليها قائلة: “بحبك يا مامي وبتعذب من غيرك.. الحمد لله على كل شي، ربنا يرحمك يارب”.

الوسط الفني يحزن على دنيا وإمي سمير غانم لوفاة والديهما

وكان قد اضظرب وسائل التواصل الإجتماعي حزنا على وفاة والدي الفنانتين دنيا وإيمي سمير غانم، ففي أول تعليق من إيمي سمير غانم، تعرب من خلاله على حزنها الشديد على وفاة والدتها وافتقادها لها، نشرت صورة لوالدتها الراحلة دلال عبد العزيز ووالدها سمير غانم، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، وعلقت عليها قائلة: «ربي ارحمهما كما ربياني صغيرًا».

وبكلمات مؤثرة أعربت دنيا عن حالة الحزن الكبيرة التي تمر بها، بعد فقدانها والدتها دلال عبد العزيز ووالدها سمير غانم في أقل من 3 أشهر؛ حيث نشرت صورة لها جمعتها بوالدتها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلقت عليها، قائلة: «ماعنديش حاجة أقولها غير إني فعلًا بقيت يتيمة من غيرك يا أمي، إنتِ علمتيني الرضا وأنا راضية، وعلمتيني أقول على كل حاجة الحمد لله، وآخر كلمة سمعتها منك قبل ما تمشي في عز عذابك وتعبك كانت الحمد لله، أنا مش زعلانة لإني عارفة أنك عند ربنا الرحمن الرحيم اللطيف، ومع بابي حبيبي لأنكوا خلصتوا رحلتكم ورسالتكم في الدنيا».

وفاة دلال عبدالعزيز بعد شهور من وفاة سمير غانم

الجدير بالذكر أنه أعلن الفنان حسن الرداد عن وفاة الفنانة القديرة دلال عبد العزيز مساء يوم السبت الموافق 7 أغسطس من شهر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام"، وشيعت جنازة الفنانة دلال عبد العزيز ظهر اليوم التالي من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وتم دفنها في مقابر الوفاء والأمل، بجانب زوجها الفنان الكبير سمير غانم.

وكان نجم الكوميديا وفطوطة السينما المصرية، الفنان القدير سمير غانم رحل عن عالمنا يوم الخميس الموافق 20 مايو عن عمر يناهز 84 عامًا، إثر إصابته بفيرو كورونا الذى أدى به إلى الإصابة بالفطر الأسود وإحداث خلل في وظائف الكلى، أي قبل شهرين من وفاة الفنانة دلال عبد العزيز التي لم تستطع أن تفارقه حتى بعد مماته لتلحق بع اليوم السبت الموافق 8 من شهر أغسطس تاركين حالة من الحزن على الوسط الفني والجمهور.