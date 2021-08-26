عفاف زهران لـ دوت الخليج: عودة الجالية المصرية من كابل تبعث رسالة طمأنينة للمصريين في الداخل والخارج

/647192/عفاف-زهران-لـ-تحيا-مصر-عودة-الجالية-المصرية-من-كابل-تبعث-رسالة-طمأنينة-للمصريين-في-الداخل-والخارج

ثمنت النائبة عفاف زهران ،عضو مجلس النواب، الجهود التي بذلتها القيادة السياسية والدبلوماسية المصرية فى إطار توجيهات ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإعادة الجالية المصرية من افغانستان خاصة بعد تطورات الأحداث الأخيرة وسيطرة حركة طالبان على الحكم.

عودة الجالية المصرية من افغانستان

وأكدت النائبة عفاف زهران، عضو مجلس النواب،فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج ،أن جهود القيادة السياسية ، وحرصها على إعادة الجالية المصرية سالمة من افغانستان، يبعث رسالة طمأنينة للمصريين في كل مكان بالداخل والخارج بأن دولتهم تولي لهم كل الاهتمام والمتابعة والرعاية.

افغانستان

وأشارت النائبة عفاف زهران ، عضو مجلس النواب، إلى أن ذه الجهود تؤكد حرص الدولة المصرية فى حماية ابنائها فى الداخل والخارج، موضحة انه يعد استمرار لنهج الدولة المصرية في حماية أبنائها المتواجدون في مناطق النزاع، وهو ما حدث مسبقا مع البعثة المصرية في ليبيا، وفي بؤر انتشار فيروس كورونا حول العالم.

حركة طالبان

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة،أصدرت أوامرها بإقلاع طائرة عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية، من أجل عودة الجالية المصرية والبعثة الأزهرية، وكذلك مسئولي السفارة المصرية في أفغانستان.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالمساهمة في عودة المصريين من أفغانستان.

من جانبهم توجه المصريون القادمون الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة على إعادتهم لأرض الوطن سالمين بأمن وأمان.