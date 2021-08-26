مدبولى يترأس اجتماع الحكومة بمدينة العلمين الجديدة

جدة - نرمين السيد - فى سياق آخر، أعرب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عن سعادته لتواجده فى مدينة الأقصر فى ثانى زيارة خلال فترة وجيزة، من أجل متابعة جميع أعمال التطوير التى تشهدها المدينة بأكملها، والتى تحظى باهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسى أولاً بأول.
وأكد مدبولى على هامش الزيارة أمس، أن التوجيهات الرئاسية تتحدد فى استعادة الوجه الحضارى لمدينة الأقصر وتحقيق التنسيق الحضارى لمبانى المدينة ورفع كفاءتها وتطويرها.
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