بمشاركة 15 أسقفا.. البابا تواضروس يدشن كاتدرائية القديس مقاريوس

جدة - نرمين السيد - وتم تدشين ثلاثة مذابح على أسماء قديسى الدير، وأيقونة حضن الآب "البانطوكراتور" وحامل الأيقونات "الأيكونوستاس".

كان قداسة البابا تواضروس قد أزاح، لدى وصوله الدير، الستار عن اللوحة التذكارية التى تؤرخ لتدشين الكاتدرائية.



والمذابح التى تم تدشينها، المذبح الرئيس على اسم القديس مقاريوس الكبير والمذبح البحرى على التسعة والأربعين شهيدا شيوخ شيهيت والمذبح القبلى على اسم القديس يوحنا القصير.



وقال قداسة البابا فى كلمة قصيرة ألقاها عقب التدشين أن يوم أمس "19 مسرى - 25 أغسطس"، كان تذكار إعادة جسد القديس مقاريوس إلى ديره ببرية شيهيت، مشيرا إلى أن مثلث الرحمات المتنيح الأنبا إبيفانيوس هو من وضع حجر أساس الكاتدرائية الجديد وأن آباء الدير أكملوا العمل، وأشاد قداسته بالجهد الذى بذله المهندسون والعاملون الذين قاموا بعملية البناء.



شارك فى صلوات التدشين من أحبار الكنيسة، أصحاب النيافة الأنبا دانيال أسقف المعادى وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس قطاع شرق السكة الحديد بالقاهرة، والأنبا قزمان أسقف سيناء الشمالية، والأنبا مينا أسقف ورئيس دير الشهيد مارجرجس بالخطاطبة، والأنبا دانيال الأنبا بولا أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر، والأنبا دوماديوس أسقف ٦ أكتوبر وأوسيم، والأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان، والأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة وأسقفية الخدمات، والأنبا مكارى الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الجنوبية، والأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية، والأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبرارى ورئيس دير القديسة دميانه بالبرارى، والأنبا بافلى الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية، والأنبا فام أسقف شرق المنيا، والأنبا سيداروس الأسقف العام لكنائس قطاع عزبة النخل، والأنبا أكسيوس الأسقف العام لكنائس قطاع عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون.



كما شارك فى الصلوات القمص سرجيوس سرجيوس وكيل البطريركية بالقاهرة وعدد من الآباء الكهنة والرهبان.