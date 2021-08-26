التعليم تواصل استقبال طلبات تظلم الثانوية العامة وتبدأ فحصها

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فحص طلبات تظلم طلاب الثانوية العامة على نتيجة الامتحانات، تمهيدا لإعلان نتائج التظلمات إلكترونيا على موقع الوزارة حيث يتابع الطالب نتيجة تظلمه على نفس الموقع الذى قدم فيه طلب التظلم، موضحة أن نتيجة الطالب فى التظلم سوف تظهر كاملة فى عدد المواد التى تظلم فيها، فيما واصلت الوزارة استقبال طلبات التظلم الكترونيا حتى انتهاء الموعد المحدد لغلق باب قبول التظلمات اليوم الخميس.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطوات وتعليمات التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2021، منها، عدم سداد أية رســـوم ( التظلم مجاني ) ولا توجد قيود على عــدد المواد المتظلم منـها، ومدة التظلم اسبوع يبــدأ من السبت 21-08-2021 م حتي الخميس 26-08-2021 م، ويتم تحديـد ( المادة أو المواد ) المتظلم منهـــا.

وأوضحت الوزارة، أنه لا يجوز التسجيل أكثر من مـرة أو التعديـل بعد انتهاء عملية التسجيل، مع ضرورة متابعة الموقع بعد التسجيل للاطلاع على نتيجـة طلب التظلم.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت رابط تقديم تظلمات الثانوية العامة، وذلك عبر الرابط التالي:https://tazalom.emis.gov.eg

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى: سوف يتسلم الطالب نتيجة الفحص إلكترونيًا موضحًا فيها سلامة الورقة ونسبتها إليه والدرجات الحاصل عليها وكذلك نسخة إلكترونية من ورقة إجابته المصححة ليطمئن بنفسه على سلامة التصحيح.