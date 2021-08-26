/647194/تصل-لـ2500-جنيه-تعرف-على-أسعار-تذاكر-حفل-هيفاء-وهبي-بالعملين

تستعد الفنانة هيفاء وهبي لإحياء حفل جديد داخل مصر ضمن حفلات موسم الصيف بمدينة العلمين الجديدة في الساحل الشمالي، وذلك في مساء اليوم الخميس الموافق 26 أغسطس الجاري.

دوت الخليج يرصد أسعار تذاكر حفل هيفاء وهبي

وتتراح أسعار تذاكر حفل هيفاء وهبي بين 3 فئات، وهي 750 وقوفا، و1000 للفرد على طاولة خاصة تضم 6 أفراد، و2500 جنيه للفرد على طاولات الـ vip، والتي تضم على الأقل 10 أفراد، ومن المقرر فتح أبواب الدخول من العاشرة، وحتى الرابعه فجرا.

وتقدم هيفاء وهبي خلال الحفل باقة من أشهر أغانيها المعلقة في أذهان الجمهور، في وسط أجواء رائعة من حفلات الصيف المعروفة مع الإلتزام بالإجراءات الإحترازية اللازمة منعا لتفشي وباء كورونا.

هيفاء وهبي تثير الجدل بسبب إطلالتها

الجدير بالذكر أن الفنانة هيفاء وهبي تثير الجدل بشكل مستمر بسبب إطلالتها الجرييئة اذ تصدرت الفنانة هيفاء وهبي مؤشرات الأكثر بحثا على موقع جوجل الشهير في الساعات القليلة الماضية، وذلك بسبب مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” ظهرت من خلالها بفستان أبيض مزين بالورود، مكشوف الصدر وظهر جزء كبير من ساقيها ويتمتع بجرائة عالية لفتت انتباه الجمهور فأثار غضب بعضهم وحاز على إعجاب الأخرين.

كما تصدر أيضا مؤخرا، مؤشرات الأكثر بحثا على موقع جوجل الشهير بسبب مجموعة صور جريئة نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” وظهرت وهبي خلال الصور متالقة كعادتها، حيث كانت ترتدي فستان قصير لونه ابيض، وكان شعرها مرفوع لاعلى كنوع من التغيير الذي تنتهجه دائما في كثير من اطلالاتها.

هيفاء وهبي وأكرم حسني يتألقان بأغنية لو كنت

ومن ناحية أخرى تصدرت أغنية «لو كنت» الذي يقدمه الثنائي أكرم حسني و هيفاء وهبي في أحدث أعمالهم تريند موقع تويتر العالمي عقب طرحها مباشرًة، اذ تميزت بالطابع الكوميدي، من كلمات وألحان أكرم حسني، توزيع توما و إخراج حسام الحسيني، والتي تعد التعاون الأول بين أكرم حسني و هيفاء وهبي.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي: "لو كنت أرنب كان أكيد هيبقى الفيل صديقي.. لو كنت مجلة كنت هكون سمير مش هبقى ميكي.. لو كنت خاتم طبعًا كنت هتألمظ عليكي.. لو كنت جبل طارق أنا كنت سألتك عن ماضيكي.. لو كنت مسابقة كنت هبقى مسابقة اختيار ملكات جمال.. وأشوف بنات جُمال وهناك أنا هشتكيكي.. لو كنت كتاب أنا كنت هبقى كتاب عن الجمال.. لو في سؤال عن الدلع أنا إجابة السؤال.. لو كنت سكة هكون يمين أنا عمري ما أكون شمال.. معادلة صعبة وحلها محتاج ألف احتمال