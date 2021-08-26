الأهلي يخوض مرانه الأخير استعداداً لمباراة أسوان غداً

/647198/الأهلي-يخوض-مرانه-الأخير-استعدادا-لمباراة-أسوان-غدا

يخوض فريق النادي الأهلي مرانه الأخير عصر اليوم الخميس استعدادا لمواجهة فريق أسوان المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة من مساء غدًا الجمعة على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الـ34 والأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز .

ويعرض دوت الخليج التفاصيل:

ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير بقيادة بيتسو موسيماني في تمام الساعة الخامسة عصر اليوم الخميس على ملعب مختار التتش بالجزيرة استعدادا للمواجهة الغد أمام فريق أسوان.

وتذاع مباراة الأهلي وأسوان غداً على قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة الدوري الممتاز وبطولة كأس مصر.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري العام برصيد 73 نقطة جمعها من خوض 33 مباراة حيث فاز في 21 مباراة وتعادل في 10 مباريات وخسر مباراتين فقط.

بينما يحتل فريق أسوان المركز الثامن عشر والأخير في جدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة جمعها من حوض 33 مباراة حيث فاز في ست مباريات وتعادل في تسع مباريات أخرى وخسر 18 مباراة ، وتأكد هبوطه رسميًا إلى دوري القسم الثاني في الموسم المقبل.

جدير بالذكر أن نادى الزمالك توج رسمياً بلقب الدوري الممتاز للموسم الحالي للمرة 13 في تاريخه، بعد فوزه على فريق الإنتاج الحربي بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري المصري .

انهى النادي الأهلي إجراءت التعاقد مع الجنوب إفريقي بيرسي تاو،لاعب بيرايتون الإنجليزي، لمدة ٣ سنوات قبل أن يرتدى اللاعب قميص المارد الأحمر منذ دقائق.

وحصل النادي الأهلي على توقيع اللاعب بشكل رسمي قبل أن يقوم بتسجيل فيديو دعائي من ملعب مختار التتش في الجزيرة من أجل الإعلان الرسمي عن الصفقة.

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن قيمة راتب اللاعب الجنوب إفريقي بيرسي تاو لاعب نادي برايتون الإنجليزي مع المارد الأحمر عقب الإنتهاء من إبرام التعاقد بين الطرفين لتدعيم خط هجوم القلعة الحمراء.

صحفي إنجليزي يكشف لـ دوت الخليج تفاصيل تعاقد الأهلي مع بيرسي

وعلم دوت الخليج أن بيرسي تاو يحصل على مبلغ مليون و100 ألف دولار في العام الأول مع النادي الأهلي ، على أن يرتفع المبلغ لمليون و400 ألف دولار بالموسم الثاني، وينتهي أعوامة الثلاثة براتب سنوي يقارب مليون و600 ألف جنيه.

ويحصل بيرسي تاو على إجمالي 4.1 مليون دولار خلال فترة الـ 3 سنوات مع النادي الأهلي بعد إنتهاء تعاقد المارد الأحمر مع نادي بيرايتون بشكل شبه رسمي، وذلك قبل الإعلان النهائي خلال الساعات المقبلة.

أرقام بيرسي تاو مع صن داونز

لعب: ١٠٢ مباراة

ساهم في: ٥١ هدف

سجل: ٢٤ هدف

صنع: ٢٧ هدف

أرقام بيرسي تاو مع يونيون بلجيكا

لعب: ٣٥ مباراة

ساهم في: ٢٦ هدف

سجل: ١٣ هدف

صنع: ١٣ هدف

أرقام بيرسي تاو مع كلوب بروج بلجيكا

لعب: ٣٠ مباراة

ساهم في: ١٢ هدف

سجل: ٤ أهداف

صنع: ٨ أهداف

أرقام بيرسي تاو مع أندرلخت بلجيكا

لعب: ١٤ مباراة

ساهم في: ٥ أهداف

سجل: ٤ أهداف

صنع: ١ هدف