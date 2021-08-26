رشا اسحق لـ دوت الخليج :عودة المصريين من كابل :شعرنا بالفخر لوجود دولة قوية تُعلي من قيمة المواطن المصري

/647199/رشا-اسحق-لـ-تحيا-مصر-عودة-المصريين-من-كابل-شعرنا-بالفخر-لوجود-دولة-قوية-تعلي-من-قيمة-المواطن-المصري

أشادت النائبة الدكتورة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ،، بالجهود المبذولة من قبل القيادة السياسية والقوات المسلحة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتأمين عودة المصريين من دولة أفغانستان يُشعرنا بالفخر الكبير لوجود دولة حقيقية وقوية تُعلي من قيمة المواطن المصري، وتسخر من أجله كافة الجهود ، مما يعكس اهتمام الرئيس السيسي بالمواطن المصري في الداخل والخارج .

عودة الجالية المصرية من افغانستان

وأضافت النائبة رشا إسحق ، عضو مجلس الشيوخ، أنه رغم الاحداث المتسارعة فى أفغانستان وصعوبة الاوضاع الانسانية في كابول، ما جعل دول كثيرة عجزت عن إجلاء رعاياها أو تخرجهم من هناك حتي هذه اللحظة، إلا أن مؤسسات الدولة المصرية كعادتها قادرة علي انجار الصعاب، في ظل حرص الرئيس السيسى فى الحفاظ على أمن وسلامة جميع المصريين في الداخل والخارج.

حركة طالبان

وأوضحت النائبة رشا اسحق، عضو مجلس الشيوخ، أنه منذ اليوم الأول لاضطراب الأوضاع في أفغانستان، لافتا إلى أن المشهد الرائع بعودة المصريين العالقين من هناك على أرض مطار القاهرة، يستدعي توجيه التحية وبكل فخر للرئيس عبد الفتاح السيسي الذى وجه بإرسال طائرة عسكرية لنقل البعثة المصرية في أفغانستان، موجهة خالص الشكر للجهات المعنية وكل من قام بهذا التكليف العظيم، منها القوات المسلحة ووزارة الداخلية والسفارة المصرية بأفغانستان لجهودهم في إعادة المصريين العالقين إلى أرض الوطن.

وأختتمت " النائبة رشا إسحق " ، إن الجهد المبذول والتخطيط لعودة أبناء الوطن ورؤيتهم على سلم الطائرة في المطار، مشهد يؤكد للمصريين، والعالم أجمع قوة بلدنا، وهدوء وذكاء وحرص قيادتها على حياة كل فرد في الداخل والخارج من أبناء الوطن في توقيت بالغ الصعوبة .