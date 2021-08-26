رياضة البرلمان تهنئ نادي الزمالك بالتتويج ببطولة الدوري 

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هنأ الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، نادي الزمالك بمناسبة حصوله علي بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم .
دوت الخليج يرصد تفاصيل تهنئة ريتضة النواب لنادي الزمالك لحصوله على الدوري المتتاز
نادي الزمالك
وقال رئيس لجنة الشباب ، في برقيته التهنئة التي ارسلها الي حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة لنادي الزمالك ؛" أتقدم باسمي واسم جميع السادة أعضاء لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بأسمى آيات التهنئة لمجلس إدارة نادي الزمالك ولاعبيه ولجماهيره العريقة بمناسبة التتويج ببطولة الدوري العام لكرة القدم لهذا العام".
الدوري الممتاز
. وأضاف النائب محمود حسين، ؛" وأود في هذا الصدد أن أشيد بالمستوى العالي الذي اتسم به أداء لاعبي نادي الزمالك طوال فترة المسابقة، حيث كانوا على قدر المسؤولية وخاضوا منافسة قوية مع جميع فرق الدوري الممتاز ولم يخذلوا جماهيرهم العريضة الذين سعدوا بحصول ناديهم الملكي على درع البطولة.
واختتم برقيته ؛" مع خالص تمنياتي القلبية لناديكم العريق بمزيد من البطولات والإنجازات الرياضية لرفعة اسم النادي واسعاد جماهيره العريقة في كافة البطولات المحلية والقارية.
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