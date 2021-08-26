الجيزة: 40% نسبة تنفيذ مشروعات «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياه كريمة" تسير بخطوات جيدة بالقرى المستهدفه بمركزى الصف وأطفيح والبالغة 42 قرية حيث وصلت نسب التنفيذ فى بعض المشروعات إلى 40% مشددا على المتابعة الدورية للمشروعات ميدانيا للتأكد من الالتزام بالجدول الزمنى المحدد لها.





جاء ذلك خلال ترأس محافظ الجيزة اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، والذى أكد خلاله بأنه تم تخصيص مليار ومائة مليون جنيه للخطة الاستثمارية بالمحافظة وذلك للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتى تشمل أعمال الرصف والإنارة وتحسين البيئة ودعم منظومة النظافة مؤكدا على الأجهزة التنفيذية بضرورة الإشراف الدقيق للاستفادة القصوى من تلك الاستثمارات لتعود بالنفع على المواطنين.

وشدد المحافظ، على ضرورة التنسيق بين الوحدات المحلية وأجهزة المرافق للإنتهاء من كافة أعمال البنية التحتية والمرافق بالشوارع المدرجة ضمن خطة الرصف قبل بدء الأعمال مع الاستعانة بشركات متخصصة لديها الخبرة الكافية لتنفيذ الأعمال بأعلى المواصفات والمعايير الفنية.

ووجه محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة التصدى بكل حزم لمخالفات البناء مع الإزالة الفورية لها فى المهد وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين موجها مسئولى منظومة الشكاوى بسرعة إرسال كافة الشكاوى المتعلقة بمخالفات البناء للجهات المختصة لإتخاذ الإجراء الفورى حيالها.

كما شدد على رفع كفاءة وصيانة كبارى المشاه وتعيين خدمات أمنية عليها على مدار اليوم وكذا غلق وتشميع المصانع التى تعمل بدون تنفيذ كافة إجراءات الحماية المدنية أو الغير مرخصة، والموجودة داخل الكتلة السكنية مع قطع المرافق عنها والتأكد من عدم إعادة فتحها قبل توفيق أوضاعها وذلك لما تشكله من خطورة على السلامة العامة.

وأعلن المحافظ خلال الاجتماع عن ارتفاع المعدل اليومى لتلقى المواطنين والموظفين للتطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا نظرا للوعى المتنامى لدى جميع الفئات بضرورة تلقى اللقاح حفاظا على السلامة العامة لما له من أهمية فى التقليل من الأضرار الناجمة عن الإصابه بفيروس كورونا مشيدا بالمجهودات التى يبذلها كافة العاملين بالقطاع الصحى فى ظل جائحه كورونا.

وأشار إلى التنسيق مع الغرفة التجارية ومديرية الشئون الصحية لنشر فرق التطعيمات للقاح كورونا بالمولات والمراكز التجارية التى تشهد إقبالا من المواطنين.

وأكد المحافظ على الأجهزة التنفيذية والجهات المختصة بضرورة تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية فى المصالح الحكومية ووسائل المواصلات بصفة عامة.