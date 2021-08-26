التعليم العالى: 117 ألف طالب سجلوا فى تنسيق المرحلة الأولى حتى الآن

وأكد عطا، انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكترونى، موجها الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفا إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء اليوم الخميس.
من جهته، أوضح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه تم فتح معامل الحاسب الآلى بالجامعات الحكومية؛ لمساعدة الطلاب فى عملية التنسيق الإلكترونى من التاسعة صباحا طوال فترة التنسيق.
وأكد المتحدث الرسمى، على الطلاب الالتزام بارتداء الكمامة، حيث أنه لن يسمح لأى طالب بالدخول لمعامل الحاسب الآلى بالجامعات دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.
وأضاف أنه على الطلاب سرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكترونى للتنسيق، نظرا لأن الموقع سيغلق فى تمام السابعة من مساء اليوم الخميس الموافق 26 أغسطس الجارى، إيذانا بانتهاء المرحلة الأولى للتنسيق.
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