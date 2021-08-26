/647204/بعد-إتمام-انتقاله-للأهلي--تفاصيل-وصول-بيرسى-تاو-للقاهرة-قبل-ختام-الدوري

ويعرض دوت الخليج التفاصيل :

وأنهى الأهلى إجراءات ضم بيرسى تاو من برايتون بعقد يمتد لأربعة مواسم .

ووصل اللعب إلي القاهرة للخضوع للكشف الطبي وإتمام إجراءات التعاقد ويستعد المارد الأحمر لإعلان الصفقة بشكل رسمي خلال ساعات.

ومن المقرر أن يعلن النادي الأهلي عن صفقاته الثلاث، ميكيسوني، لاعب سيميا التنزاني، وكريم فؤاد، جناح النجوم، وبيرسي تاو، مهاجم برايتون الإنجليزي، خلال الساعات القليلة المقبلة.

وعلم دوت الخليج أن بيرسي تاو يحصل على مبلغ مليون و100 ألف دولار في العام الأول مع النادي الأهلي ، على أن يرتفع المبلغ لمليون و400 ألف دولار بالموسم الثاني، وينتهي أعوامة الثلاثة براتب سنوي يقارب مليون و600 ألف جنيه.

ويحصل بيرسي تاو على إجمالي 4.1 مليون دولار خلال فترة الـ 3 سنوات مع النادي الأهلي بعد إنتهاء تعاقد المارد الأحمر مع نادي بيرايتون بشكل شبه رسمي، وذلك قبل الإعلان النهائي خلال الساعات المقبلة.

أرقام بيرسي تاو مع صن داونز

لعب: ١٠٢ مباراة

ساهم في: ٥١ هدف

سجل: ٢٤ هدف

صنع: ٢٧ هدف

أرقام بيرسي تاو مع يونيون بلجيكا

لعب: ٣٥ مباراة

ساهم في: ٢٦ هدف

سجل: ١٣ هدف

صنع: ١٣ هدف

أرقام بيرسي تاو مع كلوب بروج بلجيكا

لعب: ٣٠ مباراة

ساهم في: ١٢ هدف

سجل: ٤ أهداف

صنع: ٨ أهداف

أرقام بيرسي تاو مع أندرلخت بلجيكا

لعب: ١٤ مباراة

ساهم في: ٥ أهداف

سجل: ٤ أهداف

صنع: ١ هدف

فجر الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي السابق، مفاجأة من العيار الثقيل بخصوص صفقات المارد الأحمر، للموسم المقبل، بالإضافة إلى اللاعبين الراحلين عن صفوف الفريق في نهاية الموسم.

أكد شوبير عن انتهاء النادي الأهلي من التعاقد مع ثلاث لاعبين جدد، حيث قال” الأهلي أتم 3 صفقات بشكل نهائي وسيتم الإعلان عن هؤلاء اللاعبين عقب نهاية الموسم الحالي من بطولة الدوري”.

وتابع: “الأهلي انتهى من التعاقد مع كريم فؤاد وبيرسي تاو وميكيسوني بشكل نهائي”.

وأتم: “سيرحل عن صفوف الأهلي في نهاية الموسم إما أليو ديانج أو والتر بواليا”.