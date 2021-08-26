بعد إعلانها تعاونهم بفيلم جديد قريبا..أعمال فنية جمعت منى ذكي بأحمد حلمي

/647209/بعد-إعلانها-تعاونهم-بفيلم-جديد-قريباأعمال-فنية-جمعت-منى-ذكي-بأحمد-حلمي

كشفت الفنانة منى زكي عن تعاونها خلال الفترة القليلة القادمة مع زوجها الفنان أحمد حلمي في عمل سينمائي جديد من المقرر انطلاق تصويره قريبا، وذلك أثناء حديثها عن علاقتها بأحمد حلمي خلال لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس ببرنامج صاحبة السعادة.

دوت الخليج يكشف أعمال منى زكي مع أحمد حلمي

وتعاون الفنان أحمد حلمي مع منى زكي في العديد من الأعمال السينمائية أولهم فيلم عمر 2000 الذي قام ببطولته خالد النبوي ومنى زكي، وقدم حلمي وقتها في العمل دور صغير، خاصة أنه كان مازال في بداية مشواره الفني، وهو من تأليف وإخراج أحمد عاطف.

وتدور قصة الفيلم حول عمر صديق يطلب من صديقه أن يدفنه حيًا ليتخلص من همومه وعدم قدرته على بلوغ آماله، وأثناء نومه توقظه الفتاة بيبو فيتصور أنه مات، ويبدأ معها رحلة غرائبية تكشف عن الكثير من أزمات الجيل الحالي.

فيلم ليه خلتني أحبك

وفي نفس العام قدما أحمد حلمي ومني زكي فيلم “ليه خلتني أحبك” التي تدور أحداثه حول داليا التي فرّطت في حب حبيبها هشام لها، ليكون رد فعله الطبيعي نسيان علاقته بها والعودة كأصدقاء، والإرتباط بفتاة غيرها هى نهى، وشاركهما بطولة العمل كريم عبد العزيز، وحقق الفيلم نجاحا كبيرا وقتها، خاصة أن البطولات الجماعية كانت تغلب على نوعية الأفلام المقدمة في تلك الفترة.

فيلم سهر الليالي

أما أخر أعمالهم معا فكانت الفيلم الرومانسي “سهر الليالي” الذي يحكي عن أدق التفاصيل والخبايا في حياة أربعة من الأزواج الأصدقاء . تبدأ أحداث الفلم في الليلة التي يجتمع فيها الجميع في حفل عيد ميلاد ابنة أحدهم ، وفي هذه الليلة تقع خلافات بين الأزواج وزوجاتهم ، حيث إن حياتهم العاطفية شديدة التوتر . يجتمع الرجال الأربعة ، ويقررون ترك القاهرة ومشاكلها ، والسفر إلى الإسكندرية للاستمتاع ، وإعادة حساباتهم .

والفيلم من بطولة شريف منير،حنان ترك، علا غانم، فتحي عبدالوهاب، ومن تأليف تامر حبيب وإخراج هاني خليفة، وحقق العمل نجاح كبير على المستوى الجماهيري والنقدي، وتأليف تامر حبيب وإخراج هاني خليفة.

الجدير بالذكر أن الثنائي أحمد حلمي ومنى زكي يعيشان حالة من الإنتعاش معا عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة خلال الفترة الحالية من خلال مواقفهم الطريفه وتعليقاتهم الساخرة التي يشاركاها مهع الجمهور.