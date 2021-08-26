هيام الطباخ تشارك فى تدشين المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية بر أمان بكفر الشيخ«صور»

/647210/هيام-الطباخ-تشارك-فى--تدشين-المرحلة-الثانية-من-المبادرة-الرئاسية-بر-أمان-بكفر-الشيخصور

شاركت النائبة هيام الطباخ،عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الاحزاب، بالأمس تدشين المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية بر أمان، فى مدينة البرلس بمحافظة كفر الشيخ، وبحضور وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، ومحافظ كفر الشيخ ونائبه وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اطلاق المرحلة الثانية من مبادرة بر امان

مبادرة بر امان

كما شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حيث تم تسليم مراكب صيد صغيرة لـ ١٣٥ سيدة بالإضافة إلي ٩٠٠ بدلة أمان لأغراض الصيد.

وجدير بالذكر أن النائبة هيام الطباخ شاركت فى افتتاح المبادرة بمرحلتها الأولي فى محافظة الفيوم، مثمنة جهود قيادتنا السياسية في الإهتمام بشتى فئات الشعب المصري وتقديم الدعم لكل فئة حسب حاجتها واحتياجاتها العملية.

وتجدر الاشارة إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نجحت في إنهاء الأزمة التي احتلت مساحة من الجدل العام خلال الأيام الماضية عقب صدور قرار من محافظة القاهرة بوضع تسعيرة للتصوير السينمائي أو الدعائي مدة يوم بأي من شوارع القاهرة بمبلغ ١٠٠ ألف جنيه، الأمر الذي اعترض عليه السينمائيون مؤكدين أنه يعطل مسيرة السينما ويضع القائمين على هذه الصناعة المهمة في مأزق حقيقي.

بدورها، تواصلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن طريق ممثليها النائبة سها سعيد وكيل لجنة الإعلام والثقافة والسياحة بمجلس الشيوخ، أمين سر التنسيقية، والنائب نادر مصطفى وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب، مع نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف ذكي، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، للتوصل لحل يحقق المصلحة العامة ولا يعيق مسيرة السينما والفن، وينهي الأزمة.