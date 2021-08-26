/647211/قمة-عربية-بين-مصر-وتونس-في-بطولة-إفريقيا-للسلة

يلتقي المنتخب الوطني لكرة السلة، مع نظيره منتخب تونس، اليوم الخميس، في اللقاء الذي يجمع المنتخبين، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية لرجال كرة السلة، والتي تقام في رواندا، خلال الفترة من 24 أغسطس الجاري وحتى 5 من شهر سبتمبر المقبل.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل: تضم قائمة منتخب الفراعنة في تلك البطولة كلا من: “إيهاب أمين - عمر طارق - عمرو الجندي ، يوسف شحاتة – عمر عزب – أنس أسامة - مصطفى المكاوي "كيجو"- عمر هشام ، احمد عادل "دولا" - احمد خلف "بيبو"- يوسف شوشة - علي أحمد”. يذكر ان منتخب مصر حقق الفوز على منافسه إفريقيا الوسطى في أولى مبارياته بالبطولة، حيث انتهت المباراة بنتيجة 72/56، ويلتقي مع منتخب غينيا يوم السبت المقبل. ويتكون الجهاز الفني من كلا من: “أحمد مرعي مدير فني - وسام جابر مدرب - محمد سليم مساعد مدرب - وائل لطفي مدير منتخبات - معتز مغازي مخطط أحمال - أحمد يحيي طبيب الفريق - ماجد عباس تحليل واحصاء”.

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