بعد حصوله على منحة الدكتوراه الفخرية..محمد رمضان يشكر وزير الثقافة اللبناني

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دوت الخليج يرصد تعليق محمد رمضان بعد حصوده على لقب الدكتوراه

نشر محمد رمضان مجموعة صور حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، وعلق عيلها: “شكراً معالي وزير الثقافة اللبناني و السيد نقيب الموسيقيين و نقيب الممثلين اللبناني على منحي الدكتوراه الفخرية في التمثيل و الأداء الغنائي و شكراً المركز الثقافي الألماني في لبنان على منحي لقب سفير الشباب العربي”.

وكان سافر الفنان محمد رمضان صباح يوم أمس الأربعاء إلى مدينة بيروب بلبان بصحبة نجله علي، لحضور أحد الحفلات الهامة هناك، وشارك رمضان مجموعة من الصور والفيديوهات أثناء رحلته مع الجمهور، كما شارك جمهوره بصورة جديدة له بصحبة نجله علي، أثناء سفرهما إلى لبنان، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام وظهر في الصور داخل الطائرة، وهو يداعب نجله، وعلق عليها قائلًا: “مع ابني وصاحبي علي محمد رمضان إلى بيروت، ربنا يحفظ أبنائنا جميعًا”.

حفل محمد رمضان بالساحل الشمالي

أحيا محمد رمضان يوم الجمعة واحدة من أقوى الحفلات في قرية بورتو جولف مارينا، بالساحل الشمالي حيث شهدت الحفل حضورًا جماهيرًا غير مسبوقًا ورفع محمد رمضان شعار كامل العدد، بسبب ضخامة أعداد الجماهير.

وقدم محمد رمضان خلال الحفل مجموعة الفقرات المبهرة إضافة إلى وجود فقرة للاستعراضات باستخدام الألعاب النارية، ودخل رمضان المسرح بسيارة لامبورجيني سوداء مطلية باللون الذهبي، مكتوبًا على الجزء الأمامي منها «نمبر وان»، وكانت هي الأغنية الافتتاحية للمسرح.

وشارك الطفل منذر مهران الفنان محمد رمضان في الحفل، مقدمًا معه أغنيتين، وهما القمر ومصباح علاء الدين، ليقدما بعض الحركات الاستعراضية التي ظهروا بها في الكليب سابقًا، ليشعلا حماس الجمهور.