/647219/نرمين-الفقي-تنضم-لأبطال-مسلسل--إلا-أنا-بحكاية--على-الهامش

تعاقدت الفنانة نرمين الفقي لتقديم أحد حكايات مسلسل «إلا أنا» في موسمه الثاني، والتي أتت بعنوان «على الهامش» وهي من تأليف أماني التونسي وإخراج إبراهيم فخر.

دوت الخليج يرصد تعاقد نرمين الفقي على حكاية إلا أنا

ويعرض أولى حكايات الموسم الثاني والتي تحمل اسم «بيت العز» بداية من يوم 28 من شهر أغسطس الحالي بعد أن كان من المقرر عرضها بداية من اليوم السبت، وطرحت الشركة المنتجة لمسلسل «إلا أنا 2» البوستر الرسمي لحكاية «بيت العز» الذي تصدرته الفنانة سهر الصايغ بطلة الحكاية و يشارك في بطولتها كلا من رشدي الشامي وصفاء الطوخي، سلوي محمد علي، سامي مغاوري، تامر نبيل، عصام السقا، وهاجر الشرنوبي، والحدوتة من تأليف شريف يسري، ومن المقرر أن تعرض خلال أسبوعين كل أسبوع 5 حلقات على قناة Dmc.

أبطال حكايات مسلسل إلا أنا 2

وتعاقدت الفنانة هدى المفتي لتقديم أحد حكايات مسلسل «إلا أنا» في موسمه الثاني، من إخراج ياسمين أحمد كامل، ومن المفترض أن تبدأ تصويرها بعد أن تنتهي شركة الإنتاج من التعاقد مع باقي أبطال الحدوتة، كمت تعاقدت الفنانة يسرا اللوزي لتقديم أحد حكايات مسلسل «إلا أنا» في موسمه الثاني، والتي أتت بعنوان «بالورقة والقلم» وهي من تأليف أمين جمال وإخراج محمد بكير.

وانضمت الفنانة المتألقة روجينا مؤخرا لخوض بطولة الحكاية الثانية من مسلسل «إلا أنا 2» وتجري الجهة المنتجة حاليا الاستقرار على الاسم النهائي للحكاية تمهيدا للبدء في تحضيراتها والتعاقد مع الفنانين المشاركين فيها والبدء في تصويرها مباشرة.

مسلسل إلا أنا 2

ومن المقرر أن يتكون الجزء الجديد من مسلسل «إلا أنا» من 6 حواديت كل حدوتة تدور في 10 حلقات، كما سيقدم حكايات أخرى من العمل ليكون هدفها الرجال والحديث عنهم، خاصة أن الحكايات السابقة كانت تكشف عن دور المرأة في المجتمع وعن تأثيرها والمعاناة التي تعيشها بشكل يومي، وهو ما تم طرحه في كثير من الحكايات المعروضة.