شعراوى: برنامج تنمية الصعيد تبنى نهجا فريدا لتحسين البنية الأساسية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى تصريحات لشعراوى عقب تلقيه اليوم خطاباً من مارينا ويس المدير القُطرى لمصر واليمن وجيبوتى بالبنك الدولى، لتقديم التهنئة إلى الوزارة والحكومة المصرية لإدراج برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر كأحد أفضل الممارسات التى تحقق أهداف التنمية المستدامة 2030 التابعة لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة.

وأشار وزير التنمية المحلية فى بيان اليوم الخميس إلى أن برنامج تنمية الصعيد تبنى نهجًا فريدًا فى تحقيق التنمية بالمحافظتين يقوم على التكامل بين مكوناته المتمثلة فى تحسين خدمات البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الإدارة المحلية وتطبيق منظومة فعالة للاعتبارات الاجتماعية والبيئية والصحة والسلامة المهنية، مضيفا أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر تم تمديده جغرافيا ليشمل محافظتى أسيوط والمنيا منذ أشهر قليلة.

وقال إن البرنامج يمثل نموذجاً للتنمية الإقليمية والمحلية المتكاملة من خلال تعاون وتكامل بين مؤسسات الدولة المعنية وعلى رأسها وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والتعاون الدولى والصناعة، لتحقيق التنمية الاقتصادية المحلية من خلال دعم الميزات النسبية والتنافسية للمحافظات فى إطار من اللامركزية المالية والإدارية.

من جهتها، قالت المدير القُطرى للبنك الدولى بحسب البيان، إنه لم يكن هذا النجاح والاعتراف الدولى ليتحقق لولا الجهود الحثيثة لوزارة التنمية المحلية لتمكين الإدارة المحلية بمحافظتى قنا وسوهاج وتعزيز قدراتها المؤسسية، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز يشير لأهمية برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر لدفع التنمية المحلية المستدامة وخلق فرص عمل منتجة للحد من الفقر فى المحافظات المستهدفة.

وأوضحت أن هذا النجاح والاعتراف الدولى به يبرهن على أهمية تمكين الإدارة المحلية وإشراك المواطنين فى عمليات اتخاذ القرار وتعزيز التنافسية المحلية وتحسين بيئة الأعمال وتدعيم القطاع الخاص وكذلك تحسين الاستدامة وكفاءة الخدمات العامة والبنية التحتية.

وأعربت عن تطلعها إلى مواصلة التعاون فى تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر فى المحافظات المستهدفة، بالإضافة إلى تعميم أفضل الممارسات المنبثقة، من تنفيذ البرنامج فى محافظات الجمهورية كافة.

بدوره، قدم الدكتور هشام الهلباوى مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الشكر لبعثة البنك الدولى على إشادتها بالنجاحات التى حققها البرنامج خلال زياراتها للقاهرة الأيام القليلة الماضية، مؤكدا أن البرنامج شهد تحولا جذرياً من مرحلة التعثر فى عام 2017، إلى مرحلة النجاح غير المسبوق فى عام 2021 بفضل دعم ومتابعة القيادة السياسية وعقد أكثر من لقاء مع مسئولى البرنامج، فضلا عن الدعم الذى تلقاه البرنامج من رئيس مجلس الوزراء ورئيس لجنة التسيير، والذى كان يتابع البرنامج بشكل دورى.

وأضاف مدير البرنامج أن قيادة وإشراف محمود شعراوى ومتابعته اليومية للبرنامج ودعمه غير المحدود لمكتب تنسيق البرنامج منذ عام 2018 حتى الآن كان علامة فارقة فى مسيرة البرنامج، حيث حرص الوزير على التوجيه المستمر نحو تعميم النجاحات التى حققها البرنامج والإصلاحات الهيكلية فى نظم عمل ومجالات وسياسات التنمية المحلية على باقى المحافظات.

كما أشاد الهلباوى بجهود ودعم مجموعة وزراء لجنة تسيير البرنامج وهم وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والتعاون الدولى، والتجارة والصناعة فضلا عن محافظى سوهاج وقنا.

كما أكد أن برنامج تنمية الصعيد كان له إسهامًا قويًا ومؤثرًا فى تخفيض الفقر وتعزيز تنافسية سوهاج وقنا، فضلًا عن دعمه ومساهمته فى جهود الدولة لتطوير الريف بوصفه جزءًا من استراتيجية شاملة يرعاها رئيس الجمهورية لتنمية المناطق المتأخرة تنموياً وقد أثمرت جهود الدولة فى تنفيذ البرنامج على اختياره ضمن أفضل الممارسات التى تحقق التنمية المستدامة من قبل الأمم المتحدة، فضلا عن تبنى البنك الدولى للبرنامج كنموذج ناجح يمكن تعميمه عالمياً.