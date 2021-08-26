توقيع اتفاقية لإحلال وتجديد شبكات المياه والصرف بالمناطق غير المخططة فى قنا

جدة - نرمين السيد - شهد محافظ قنا، أشرف الداودى، اليوم الخميس، توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، المنبثق من اتفاقية التعاون الموقعة بين صندوق تطوير العشوائيات بالقاهرة ومحافظة قنا.





جاء ذلك بحضور السكرتير العام المساعد للمحافظة المهندسة فاطمة إبراهيم، ورئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا المهندس رجب عرفة خليل، ومدير وحدة تطوير المناطق العشوائية بالمحافظة الدكتور عرفة محمود. وقال محافظ قنا إن بروتوكول التعاون يهدف إلى تطوير وإحلال وتجديد شبكات المياه والصرف الصحى بالمناطق غير المخططة بمدينة قنا، بإجمالى تكلفة 111 مليونا و735 ألف جنيه، بتمويل من صندوق تطوير العشوائيات، على أن تبدأ شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، فى تنفيذ الأعمال طبقا للبرنامج الزمنى المعد لتطوير مناطق (عزبة سعيد والدقينى ومركز شباب الكنوز والمنشية وعزبة خليفة والزبيدى والحصواية والعبابدة). وأكد أن المحافظة حريصة على تذليل كافة العقبات التى قد تعترض تنفيذ مشروع تطوير العشوائيات، والقضاء على أى تحديات من شأنها أن تعيق مد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى بالمناطق المستهدفة بالمحافظة، تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية بشأن القضاء على العشوائيات، وخلق مجتمعات عمرانية جديدة، وإحداث نقلة نوعية وحضرية فى نمط الحياة العمرانية التى تحقق طموحات المواطن والنهوض بمستواه المعيشى.

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