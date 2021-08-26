إنهاء الخدمات الإلكترونية بالأحوال المدنية والجوازات خلال 24 ساعة

فى إطار الإستراتيجية المعاصرة لوزارة الداخلية والتى ترتكز فى أحد محاورها على تنمية وتطوير مقومات الآداء الأمنى الفعال، وذلك من خلال إستكمال الإمكانيات المادية والتقنية الحديثة، وإنفاذاً للخطط الطموحة للوزارة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل عصرى متطور يتواكب مع الطفرة الحضارية التى تشهدها البلاد ، تم إعتماد الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتقليص الدورة الزمنية للخدمات الجماهيرية الإلكترونية المقدمة عبر بوابتى "الوزارة، مصر الرقمية" إلى 24 ساعة .

وتم التنسيق مع الجهات مقدمة الخدمات الإلكترونية (قطاع الأحوال المدنية- الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية- الإدارة العامة لنظم معلومات المرور- الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية- الإدارة العامة لتصاريح العمل- الإدارة العامة لشئون المجندين) لتنفيذ تلك الإجراءات وذلك من خلال فحص الطلبات الإلكترونية الواردة وتنفيذها خلال 24 ساعة بدءاً من وقت تقديم طلب الخدمة الإلكترونية وحتى قيام المواطن بسداد مقابل أداء تلك الخدمة، ويعقب ذلك تسليمها فى ذات اليوم للبريد ليتولى توصيل المحرر للمواطنين طالبى الخدمة.

كما تم التنسيق مع الجهات المعنية وتم الإنتهاء من إتاحة خدمة الرسائل القصيرة لإعلام المواطن طالب خدمات قطاع الأحوال المدنية بكافة مراحل التعامل مع الطلب وحتى تمام تسليم المحرر لطالبه ببوابة مصر الرقمية أسوةً بما تم مع خدمات المرور المتاحة على ذات البوابة.

هذا وجارى التنسيق مع الجهات المعنية للإنتهاء من تعميم خدمة الرسائل القصيرة SMS لإعلام المواطن طالب الخدمة بموقف طلبه فى كافة المراحل الخاصة بإصدار المحررات المطلوبة للخدمات الجماهيرية الإلكترونية المتاحة عبر بوابة وزارة الداخلية الرسمية على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".