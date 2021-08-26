شائعة.. مصدر أمني ينفي حريق قسم الشرابية

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وأحد المواقع الإخبارية بشأن نشوب حريق داخل قسم شرطة الشرابية بالقاهرة. وأكد المصدر أن ما تم تداوله فى هذا الصدد عارٍ تماماً من الصحة ، ويأتى ضمن محاولات نشر الأكاذيب.

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