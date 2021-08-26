باريس سان جيرمان يقدم راتب خيالي لـ«امبابي».. تفاصل

/647217/باريس-سان-جيرمان-يقدم-راتب-خيالي-لـامبابي-تفاصل

يواصل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي محاولاته لإقناع النجم كيليان مبابي، مهاجم الفريق، بتمديد عقده، لمنعه من الرحيل خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ووفقا لما اشارت به صحيفة «ليكيب» الفرنسية، فإن إدارة باريس سان جيرمان قدمت عرض جديد لتمديد عقد مبابي لمدة 5 سنوات، وراتب يبلغ قيمته 25 مليون يورو في السنة.

وأكدت الصحيفة الفرنسية، أن مبابي رفض عرض باريس سان جيرمان لتمديد عقده بحجة أن مدة العقد تعد طويلة للغاية.

وأشارت الصحيفة إلى أن باريس سان جيرمان قدم عرضاً من قبل، بتمديد عقد مبابي حتى يونيو 2024، ولكنه قوبل بالرفض من قِبل اللاعب.

كشفت قناة TF1 الفرنسية، أن نادي باريس سان جيرمان رفض عرض ريال مدريد بشأن شراء نجم الفريق الفرنسي، كيليان مبابي ، حيث يعارض ناصر الخليفي، رئيس النادي الفرنسي، بكل شدة فكرة بيع مبابي.

وبحسب صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن النادي الباريسي لم يقم بصياغة رد رسمي على عرض ريال مدريد حتى الآن.

فيما تؤكد تقارير فرنسية أخرى أن النادي الملكي قد يرفع عرضه إلى 180 مليونا.

وأشارت إلي أن عدم تجديد مبابي لعقده سيجعل إدارة باريس سان جيرمان تفكر في العرض الإسباني، حتى لا تخسر مبابي بالمجان في الصيف المقبل.

وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في يونيو العام المقبل، وما زال اللاعب الشاب صاحب الـ 22 عاما رافضا حتى الآن كل عروض التجديد للنادي الباريسي.

أعلن ريال مدريد بشكل رسمي عن تجديد عقد الأوروجواياني فيدي فالفيردي نجم وسط الملكي والمنتهي في يونيو 2025.

أصدر نادي ريال مدريد بياناً رسمياً، أعلن خلال عن تجديد عقد فيدي فالفيردي صاحب الـ 23 عاماً، لمدة موسمين حتي يونيو 2027.

وإلتقط فيدي فالفيردي نجم وسط ريال مدريد، عدد من الصور التذكارية مع فلورنتينو بيريز رئيس النادي، حاملاً قميص التجديد حتي 2027.

سجل جاريث بيل الهدف الأول في الدقيقة الـ 5 من عمر المباراة من خلال انطلاقة سريعة عن طريق كريم بنزيمة على الجبهة اليسرى خلف مدافعي ليفانتي استغلها في إختراق منطقة جزاء ليفانتي ثم مرر كرة عرضية أرضية بإتجاه زميله جاريث بيل المواجه للمرمى والذي استقبل الكرة بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.