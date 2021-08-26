قناة أبوظبي الرياضية تنقل منافسات دوري أبطال آسيا والتصفيات الآسيوية.. تفاصيل

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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدمصباح اليوم الخميس عن توقيع اتفاقية مع شركة أبوظبي للإعلام، لتحصل بموجبها “أبوظبي للإعلام” على الحقوق الإعلامية الحصرية لبث مباريات البطولات الآسيوية في جميع مسابقات المنتخبات الوطنية والأندية في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 2021 إلي 2024.

ويعرض دوت الخليج التفاصيل :

ويواصل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم توسيع وصول وانتشار مسابقاته في كافة أرجاء العالم، حيث أن تلك الإتفاقية الجديدة ستمنح شبكة أبو ظبي للإعلام، من خلال قناة أبو ظبي الرياضية، حق بث مباريات البطولات الرئيسية في الاتحاد، وعلى رأسها التصفيات الآسيوية، و كأس آسيا 2023 في الصين، وكذلك كأس آسيا للسيدات 2022 في الهند، ونهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً 2022 في أوزبكستان، إلى جانب مباريات دوري أبطال آسيا.

وصرح داتو ويندسور جون أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قائلاً: “نحن سعداء بدخول هذه الشراكة الجديدة مع أبو ظبي للإعلام، بما يؤكد القيمة المتزايدة للبطولات الكبرى في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حسب إطار الرؤية والمهمة بالاتحاد”.

وتابع: “جماهير كرة القدم في دولة الإمارات العربية المتحدة تتشارك معنا في الحماس الهائل للعبة كرة القدم، وهذه الشراكة مع أبو ظبي للإعلام ستضمن حصول هذه الجماهير على فرصة متابعة البطولات عالمية المستوى في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. نشكر أبو ظبي للإعلام على ثقتهم بمستقبل كرة القدم الآسيوي عبر دخول هذه الاتفاقية”.

وقال هيثم الكثيري، المدير التنفيذي لشبكة قنوات تلفزيون أبوظبي بالإنابة: “يسرنا في أبوظبي للإعلام الحصول على حقوق البث داخل دولة الإمارات العربية المتحدة لأهم بطولات المنتخبات الوطنية والأندية التي ينظمها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وذلك ابتداءً من عام 2021 ولغاية 2024. ويتزامن ذلك مع عرض أبوظبي الرياضية لمجموعة متنوعة من البرامج التحليلية التي تستضيف أهم الأسماء البارزة في عالم التحليل الرياضي، بقالب فني مميز وتغطية استثنائية مستخدمة أحدث تقنيات البث العالي الوضوح، و ذلك لمنح جمهور كرة القدم أرقى تجربة مشاهدة للأحداث الرياضية ذات المستوى العالمي، كما سيقوم بالتعليق على المباريات نخبة من أهم وأبرز معلقي قنوات أبوظبي الرياضية”.

وأوضح: “يشكل هذا التعاون إضافة رائعة لقائمة البطولات التي نقوم ببثها، ونتطلع قدماً لمزيد من التعاون مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وذلك بما ينسجم مع مساعينا الرامية لتعزيز المحتوى الرياضي الذي تعرضه أبوظبي للإعلام وبما يتماشى مع أولوياتنا وأهدافنا الاستراتيجية”.