/647229/بارالمبياد-طوكيو-طه-عادل-ينهي-منافسات-رفع-الأثقال-في-المركز-الرابع

ويعرض دوت الخليج التفاصيل :

وأنهي طه عادل منافسات رفع الأثقال في المركز الرابع بثقل 164 كجم وبفارق 1 كيلو فقط عن صاحبي المركزين الثاني والثالث.

وتشارك البعثة المصرية في طوكيو بعدد 49 لاعبا ولاعبة يمثلون ثمانية ألعاب مختلفة وهى رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوى، الريشة الطائرة، كرة الطائرة جلوس، البارا تايكوندو، كرة الهدف سيدات، ولأول مرة تشارك مصر في منافسات ثمانية ألعاب خلال مشاركتها البارالمبية.

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تشارك البعثة المصرية في تلك النسخة من دورة الألعاب البارالمبية، والتي ستقام في العاصمة اليابانية طوكيو، في 8 رياضات مختلفة، وهم: الريشة الطائرة، كرة الطائرة جلوس، التايكوندو، كرة الهدف سيدات، رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوي.

وانطلقت منافسات دورة الألعاب البارلمبية طوكيو 2020 يوم 24 من شهر أغسطس الحالي، على أن تنتهي يوم 7 من شهر سبتمبر المقبل، وتأمل البعثة المصرية في التتويج بالعديد من الميداليات في تلك النسخة من دورة الألعاب البارالمبية.

تاريخ مصر في الالعاب البارالمبية شاركت مصر في 11 دورة بارالمبية، حققت خلالهما 177 ميدالية، بواقع 46 ميدالية ذهبية و64 ميدالية فضية و67 ميدالية بورنزية، وكانت أول دورة شارك فيها الفراعنة في بارالمبياد هايدلبرغ عام 1972م.

وتخوض مصر منافسات الباراتايكوندو والريشة الطائرة وكرة الهدف للسيدات لأول مرة في تاريخ مشاركاتها في دورات الألعاب البارالمبية. الفراعنة في بارالمبياد ري دي جانيرو حصدت مصر في النسخة الأخيرة من دورات الألعاب البارالمبية، والتي أقيمت في العاصمة البرازيلية ري دي جانيرو عام 2016، 12 ميدالية متنوعة، بواقع 3 ميداليات ذهبية، و5 فضيات، و4 برونزيات.

وضمت البعثة المصرية في بارالمبياد ري دي جانيرو 2016، 45 لاعب ولاعبة، وشاركوا في 5 رياضات مختلفة وهم: رفع الأثقال وألعاب القوى وتنس الطاولة والسباحة، بالإضافة إلى الطائرة جلوس.

وحصدت مصر في النسخة الأخيرة من دورات الألعاب البارالمبية، والتي أقيمت في العاصمة البرازيلية ري دي جانيرو عام 2016، 12 ميدالية متنوعة، بواقع 3 ميداليات ذهبية، و5 فضيات، و4 برونزيات. وضمت البعثة المصرية في بارالمبياد ري دي جانيرو 2016، 45 لاعب ولاعبة، وشاركوا في 5 رياضات مختلفة وهم: رفع الأثقال وألعاب القوى وتنس الطاولة والسباحة، بالإضافة إلى الطائرة جلوس.