/647233/موعد-مباراة-النصر-السعودي-أمام-التعاون-والتشكيل-المتوقع

يستقبل النصر على ملعبه مرسول بارك نظيره التعاون، في مباراة مثيرة تقام بينهما لحساب الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ومن المقرر إقامتها في تمام الساعة 7.45 مساءً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وفشل النصر رغم البداية الجيدة أمام ضمك في الاستمرار بنفس الشاكلة، إذ تلقى هزيمة غير متوقعة من الفيصلي بهدفين لهدف أثارت غضب الجماهير.

فيما تعادل التعاون مع الحزم بالجولة الأولى بثلاثة أهداف لكل فريق، ومن المعتاد أن يكون سكري القصيم دائما ندا عنيدا للغاية أمام الكبار، مما يبشر بمباراة ممتعة أمام العالمي.

تشكيل النصر المتوقع

في حراسة المرمي: وليد عبد الله حمد آل منصور - عبد الله مادو - راميرو فونيس موري - سلطان الغنام بيتروس - عبد الله الخيبري جلال الدين ماشاريبوف - تاليسكا - سامي النجعي عبد الرزاق حمد الله.

يدخل فريق أبها مباراته اليوم الخميس أمام فريق الأتفاق، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 6.05 مساءً، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سليمان.

خاض فريق أبها المباراة الأولي له في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وتمكن من تحقيق الفوز علي حساب وصيف الدوري في الموسم الماضي، وهو الشباب، بهدفين مقابل هدف وحيد، ثم تلقى أبها هزيمته، خلال الجولة الثانية أمام الباطن بهدفين مقابل هدف وحيد، ليصبح في رصيده 3 نقاط.

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بينما على الجانب الآخر، قدم فريق الاتفاق بداية جيدة، بعد أن فاز على فريق الباطن، خلال الجولة الأولى بهدفين مقابل هدف وحيد، وشهدت الجولة الثانية تعادل الاتفاق مع الشباب بثلاثة أهداف لكل منهما، ليصبح في رصيده أربع نقاط، ويتواجد خلف الهلال في جدول ترتيب الدوري السعودي.

اتحاد جده

تعرض فريق اتحاد جدة للهزيمة على يد فريق الرجاء المغربي، في المباراة التي جمعتهم مساء السبت الماضي، ضمن منافسات نهائي البطولة العربية، والتي انتهت بفوز الرجاء بركلات الترجيح، بعد أن انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 4/4.

فقد فريق اتحاد جدة المبلغ المالي الكبير المرصود للفائز ببطولة العرب، والذي يبلغ 22 مليون ريال، وذلك في ظل الأزمة المالية التي يمر بها الناددي خلال تلك الفترة.

وكانت إداراة فريق اتحاد جدة تأمل بالفوز باللقب للحصول على المبلغ المالي المرصود للفائز بالبطولة، من أجل دعم صفوف الفريق، عن طريق التعاقد مع عدة اللاعبين.

بالإضافة إلى تجديد عقد البرازيلي برونو هنريكي الذي اقترب بشدة من الرحيل عن صفوف الفريق.