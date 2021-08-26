/647241/أحمد-داود-ينتهي-من-تصوير-مسلسل-بالتقسيط-المريح-وهذا-موعد-عرضه

انتهى الفنان أحمد داود من مسلسله الجديد «بالتقسيط المريح» الذي تخوض بطولته الفنانة نيللي كريم بعدما أثبتا الثنائي تألقهم من خلال مسلسل سجن النسا.

دوت الخليج يرصد موعد عرض بالتقسيط المريح

وينتطلق مسلسل «بالتقسيط المريح» خلال منصة شاهد الإلكترونية في الأيام القليلة المقبلة، والعمل من إخراج كريستوفر صابر.

ويخوض الفنان أحمد داوود تجربة سينمائية جديدة كعادته في عدم الثبات على لون معين من الأعمال لينطلق هذا العام بفيلم يعود به لدراما الرعب بعنوان «يوم 13» والذي يعد أول فيلم مصري بتقنية3D داخل مصر والشرق الأوسط، وكشف داوود بأن الفيلم في مراحله النهائية، استعدادا لعرضه العام المقبل، في تجربة استثنائية وجديدة للمؤلف وائل عبد الله الذي يبذل كل جهده ليخرج بالفيلم في مستوى عالمي ليتناسب مع ذوق الجمهور.

أحمد داوود يشارك في فيلم هيصة

يعد كلا من الفنانين أحمد داوود والفنان ومحمد سلام، أوائل المنضمين لفيلم «هيصة» الذي يستعد عثمان أبو لبن لإخراجه، والعمل من تأليف محمد ناير، ويتناول الفيلم قصة طموح لبعض الشباب المصري.

ويجسد أحمد داوود خلال أحداث «هيصة» دور لاعب كرة قدم، ليظهر بصورة مختلفة عن الصور التي شاهده الجمهور عليها في أعماله السابقة، ويرصد العمل صراع الموهوبين رياضيًا مع الحياة ليمارسوا ما يحبونه وهو كرة القدم، وحتى الآن لم يتم الاستقرار على بقيّة فريق العمل، و الفيلم تأليف محمد ناير، إنتاج "Cine-Pro Production"، ومن إخراج عثمان أبو لبن.

أحمد داوود يتألق في مسلسل لعبة النسيان

وكانت أخر أعمال أحمد داود مسلسل “لعبة النسيان” التي تدور أحداثه حول رقية، والتي تجسدها دينا الشربيني، حيث تعرضت لحادث أدى إلى دخولها غيبوبة 4 أشهر وفقدانها الذاكرة المتعلقة بأخر 6 سنوات من عمرها، وأنها تسببت في مقتل زوجها بسبب خيانتها.

“لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان