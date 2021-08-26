برشلونة يترقب مواجهة الأهلي أو الزمالك فى مونديال الأندية لليد

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يواجه الأهلي أو الزمالك فريق برشلونة في كأس العالم للأندية لكرة اليد، بعدما استقرت القرعة على مواجهة بطل السوبر الإفريقي التي ستجمع قطبي الكرة المصرية، لبطل أوروبا.
ويرصد دوت الخليج التفاصيل:
وتقام مباراة كأس السوبر الإفريقي بين الزمالك والأهلي التي من المقرر إقامتها يوم 10 سبتمبر المقبل في القاهرة ستحدد بطل إفريقيا الذي يشارك في بطولة "سوبر جلوب" بالسعودية.
ويبدأ بطل إفريقيا مشواره في مونديال الأندية بمواجهة برشلونة بطل أوروبا يوم 6 أكتوبر في ربع النهائي.
الجدير بالذكر أن برشلونة يضم بين صفوفه علي زين لاعب منتخب مصر.
ومن المتوقع أن يشارك اللاعب مع فريقه الجديد قبل انطلاق البطولة، إذ أعلن النادي قبل أيام إنه سيغيب لمدة شهر بسبب الإصابة.
الاهلي
يواجه اليوم الخميس ، فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى بقيادة مديره الفنى طارق محروس، نظيره ريد ستار الإيفوارى فى ثانى مواجهاته بالبطولة الأفريقية للأندية أبطال الكؤوس المقامة فى المغرب.
ونجح فريق الأهلى فى خطف الفوز الأول بنتيجة 46 / 26 على ريما النيجيرى أول أمس الثلاثاء فى ضربة بداية المنافسة .
حقق فوزا مهما على حساب فريق سوكوتو ريما النيجيري في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين اليوم ضمن منافسات بطولة كأس الكؤوس الإفريقية التي تقام في مدينة مكناس المغربية.
انطلقت المباراة في الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة، وأقيمت على صالة المسيرة بمدينة مكناس، وقدم خلالها «رجال يد الأهلي» عرضا قويا ونجح في إنهاء الشوط الأول لصالحه بنتيجة ٢٢-١٢، ثم واصل تفوقه في الشوط الثاني لينهي اللقاء لصالحه بنتيجة٤٦-٢٦.
وتضم بعثة «رجال يد الأهلي» برئاسة العامري فاروق، نائب رئيس النادي، كلا من: ياسر الرملي، رئيس الجهاز، وطارق محروس، المدير الفني، وهاني النجدي، مدير الفريق، ومحمد عادل، المدرب العام، ومحمد مصطفى، مدرب حراس المرمى، وأحمد القط، محلياً فنيا، وتامر منيسي مخطط أحمال، ود. محمد إبراهيم طبيبا، ومصطفى نجيب، إخصائي العلاج الطبيعي، ومحمد شهير العطار، مدلكا.
أما قائمة لاعبي فريق «رجال يد الأهلي»، فتضم كلا من: محمد عصام الطيار وعبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وعبد العزيز إيهاب وأحمد راضي وعبد الرحمن فيصل ومصطفى خليل وأسامة الجزيري وإسلام حسن ومحمود نعمان وسيف هاني ومحسن رمضان ومهاب سعيد وعمر خالد «كاستيللو» وعمر سامي وإبراهيم المصري وأحمد عادل وياسر سيف.
ويلعب «رجال يد الأهلي» ضمن المجموعة الأولى، إلى جانب أندية فاب الكاميروني وريد ستار الإيفواري وسوكوتو ريما النيجيري، وفقا لما أسفرت عنه قرعة البطولة .
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