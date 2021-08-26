/647259/حسن-الرداد-يعود-لتصوير-فيلم-تحت-تهديد-السلاح

عاد الفنان حسن الرداد لتصوير فيلمه الجديد «تحت تهديد السلاح» بعد توقفه لفترة بسبب وفاة حماته الفنانة دلال عبد العزيز التي رحلت عن عالمنا في السابع من شهر أغسطس الجاري.

دوت الخليج يرصد عودة حسن الرداد لتصوير فيلم «تحت تهديد السلاح»

فيلم «تحت تهديد السلاح» من بطولة حسن الرداد، مي عمر، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، شيرين رضا، أحمد بدير، فتحي عبد الوهاب، عباس أبو الحسن، جوري بكر، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق.

ويجسد عمرو عبد الجليل خلال أحداث فيلم «تحت تهديد السلاح» دور شرير أمام الرداد ويدخل معه في صراعات خلال أحداث العمل، كما انضم أيضاً إلى أسرة الفيلم عباس أبو الحسن وجورى بكر وصورا عدد من مشاهدهما خلال الأيام الماضية قبل توقف العمل حالياً بسبب إجازة عيد الأضحى.

آخر أعمال حسن الرداد السينمائية

وكانت آخر أعمال حسن الرداد في السينما فيلم «توأم روحي» وشاركته في بطولة العمل الفنانة أمينة خليل وعائشة بن أحمد والفنانة الراحلة رجاء الجداوي، وتاليف أماني التونسي وإنتاج أحمد السبكي وإخراج عثمان أبو لبن.

ودارت أحداث الفيلم في إطار رومانسي كوميدي حول قصة حب قوية بين حسن الرداد وأمينة خليل وتواجههما العديد من المشاكل والعقبات التي تجعل من حبهم شيئا مستحيل تحقيقه على أرض الواقع. يذكر أن النجم حسن الرداد قال من قبل إنه يحب تقديم قصة حياة الراحل عمر الشريف في عمل فنى إذا قدم مسلسل سيرة ذاتية، خاصة أن الراحل شخصية غنية وناجحة في مصر والوطن العربى وقدم العديد من الأعمال المهمة. وأضاف خلال استضافته مع الإعلامى رامى رضوان فى برنامج "مساء دى إم سى" الذى يذاع على فضائية دى إم سى أنه محظوظ بالعمل مع الفنان الراحل نور الشريف في بداية مشواره الفني من خلال مسلسل "الدالى"، خاصة أنه مدرسة فنية وقامة كبيرة ولديه ثقافة واسعة، مضيفا: "وأعطانى بعض النصائح من أهمها خلى بالك من فلوسك، وخلى جسمك كويس طول الوقت".