/647261/منتخب-المغرب-يستدعي-بن-شرقي-استعدادا-لمواجهتي-السودان-وغينيا

استدعى الجهاز الفني للمنتخب المغربي بقيادة البوسني وحيد خليلوزيتش أشرف بن شرقي لاعب الفريق بنادي الزمالك، للانضمام لقائمة أسود الأطلس استعدادا لمواجهتي السودان وغينيا في إطار تصفيات كأس العالم 2022.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

ومن المقرر أن يسافر بن شرقي إلى المغرب خلال الأيام القليلة المقبلة للانتظام في معسكر المنتخب المغربي استعدادا للمشاركة في تصفيات المونديال.

وظهر بن شرقي بمستوى متميز مع الزمالك في الموسم الحالي، ويعد اللاعب هداف القلعة البيضاء في الدوري برصيد ١٥ هدفا.

أعلن وحيد خليلوزيتش، المدير الفنى لمنتخب المغرب، عن قائمة أسود الأطلسي التي ستدخل معسكرا إعداديا استعدادا للمواجهتين أمام كل من السودان وغينيا.

ويواجه المنتخب المغربي لكرة القدم كلا من السودان وغينيا، في 1 و 5 سبتمبر المقبل، في الجولتين الأولى والثانية من تصفيات كأس العالم 2022.

وشهدت القائمة تواجد جناح نادى الزمالك المتوج بلقب الدوري العام أشرف بن شرقي، فيما غاب بدر بانون مدافع الأهلى كالمعتاد عن القائمة.

كما شهدت قائمة خليلوزيتش، بعض المفاجات بغياب حكيم زياش وسفيان رحيمى عن القائمة المستدعاة.

وجاءت القائمة الكاملة لمنتخب المغرب كما يلي:

حراسة المرمى: ياسين بونو، منير المحمدي، أنس الزنيتي

الدفاع: آدم ماسينا، سفيان الكرواني، سفيان ألاكوش، أشرف حكيمي، نايف أكرد، غانم سايس، جواد الياميق، سفيان شاكلة

الوسط: عمران لوزا، عادل تاعرابت، أيمن برقوق، سفيان أمرابط، سليم أمل الله، إلياس الشاعير، يوسف مالح.

الهجوم : أشرف بنشرقي، منير الحدادي، سفيان بوفال، يوسف النصيري، زكرياء أبوخلال، ريان مايي.

وكشفت تقارير مغربية أن أيوب الكعبي لاعب الوداد البيضاوي الحالي يتصدر قائمة أغلى اللاعبين المحترفين خارج المغرب.

وأشارت إلى أن أيوب الكعبي بلغت قيمة عقد انتقاله من فريق نهضة بركان المغربي إلى فريق هيبي شينا فورشن الصيني نحو ٦ ملايين يورو.

فيما بلغت قيمة انتقال أشرف بنشرقي من صفوف الوداد البيضاوي المغربي الى نادى الهلال السعودي خمسة ملايين يورو.

ووصلت قيمة صفقة انتقال سفيان رحيمى من نادى الرجاء البيضاوي إلى العين الإماراتي نحو ٣ ملايين يورو.

ويعتبر هذا الموسم هو الأفضل للمغربي أشرف بن شرقي طوال تاريخه فى صفوف نادى الزمالك.

وتُوج “بن شرقي “ مع الزمالك ببطولة الدوري المصري لأول مرة في تاريخ اللاعب مه النادي ،ونجح المغربي نجح هذا الموسم فى تسجيل ١٥ هدفا مع الفارس الأبيض .