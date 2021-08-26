رئيس رياضة النواب يزور مصابي فريق دسوق لكرة السرعة ويؤكدعلى تقديم كافة الدعم لهم 

/647265/رييس-رياضة-النواب-يزور-مصابي-فريق-دسوق-لكرة-السرعة-ويوكدعلى--تقديم-كافة-الدعم-لهم

كشف الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، تفاصيل زيارته ورئيس اتحاد كرة السرعة ، لمستشفي شبين الجامعي لزيارة فريق كرة السرعة بمركز شباب دسوق الذي تعرض لحادث التصادم عقب عودتهم من المشاركة فى بطولة لكرة السرعة بالأسمرات.

دوت الخليج يرصد تفاصيل زيارة محمود حسين لمصابي حادث فريق السرعة بكفر الشيخ

فريق السرعة بكفر الشيخ

وقال الدكتور محمود رئيس لجنة الشباب ، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، إنه التقي الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة قبيل التوجه الي مستشفي شبين وذلك بحضور رئيس اتحاد كره السرعه بوزاره الشباب لمتابعه ما تم تقديمه للمصابين، لافتا الي ان وزارة الشباب تولي اهتمام كبيرا بمتابعة الحالة الصحية لجميع المصابين .

لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب

وحرص رئيس لجنة الشباب، خلال زيارة المصابين علي تقديم الدعم المعنوى لهم وطمأنتهم على تقديم الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة وتوفير كافة احتياجاتهم، مؤكدا لهم أن مجلس النواب وحزب مستقبل وطن صاحب الاغلبية البرلمانية حريص علي مساندتهم حتي يتجاوزوا تلك المحنة .

الحالة الصحية للمصابين

كما التقى رئيس لجنة الشباب بأهالى المصابين وأكد لهم أن اللجنة ستدعم طلباتهم الخاصه بتوفير كافة متطلبات ذويهم والعمل علي تقديم كافة ما يحتاجونه وذلك بالتنسيق مع الحكومة مؤكدا ان اللجنة ستتابع علي مدار الساعة الحالة الصحية لجميع المصابين وتقديم كافة الدعم لهم .

واشاد الدكتور محمود حسين ، بالدعم الكبير الذي قدمته الحكومة لدعم المصابين واتخاذها عدد من القرارات التي تساعدهم بعد التعافي من الاصابة منها قرار رئيس الوزراء بصرف معاش شهري دائم لأعضاء فريق دسوق لكرة السرعة الذين أصيبوا بإعاقات مستديمة كما أشاد بتوجيهات رئيس الوزراء بتكليف وزارة الصحة بتوفير اطراف صناعية للمصابين .

وثمن رئيس لجنة الشباب الدور الذي قام به نواب حزب مستقبل وطن ، حيث كان نواب الحزب من محافظتي كفر الشيخ والمنوفية اوائل المتواجدين بمستشفي شبين الي جانب المصابين ، مؤكدا أن الحزب حريص علي تسخير كافة الامكانيات للمصابين ، والعمل علي توفير الرعاية الصحية لهم ، وتلبية جميع احتياجات ذويهم .

يذكر أن الأتوبيس الذي كان يستقله فريق كرة السرعة التابع لمركز شباب دسوق بمحافظة كفر الشيخ تعرض لحادث خلال عودته من المشاركة ببطولة الكرة الخماسي بحي الأسمرات، والذي أصيب خلاله 11 فردًا بكسور وجروح إثر التصادم، وعلى الفور تم انتقال 8 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفي بركة السبع لتقديم المساعدات الطبية العاجلة، وتم تحويل الحالات الحرجة لمستشفي الجامعة لإجراء الجراحات اللازمة.