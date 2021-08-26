رئيس رياضة النواب يزور مصابي فريق دسوق لكرة السرعة ويؤكدعلى تقديم كافة الدعم لهم 

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كشف الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، تفاصيل زيارته ورئيس اتحاد كرة السرعة ، لمستشفي شبين الجامعي لزيارة فريق كرة السرعة بمركز شباب دسوق الذي تعرض لحادث التصادم عقب عودتهم من المشاركة فى بطولة لكرة السرعة بالأسمرات.
دوت الخليج يرصد تفاصيل زيارة محمود حسين لمصابي حادث فريق السرعة بكفر الشيخ
فريق السرعة بكفر الشيخ
وقال الدكتور محمود رئيس لجنة الشباب ، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، إنه التقي الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة قبيل التوجه الي مستشفي شبين وذلك بحضور رئيس اتحاد كره السرعه بوزاره الشباب لمتابعه ما تم تقديمه للمصابين، لافتا الي ان وزارة الشباب تولي اهتمام كبيرا بمتابعة الحالة الصحية لجميع المصابين .
لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب
وحرص رئيس لجنة الشباب، خلال زيارة المصابين علي تقديم الدعم المعنوى لهم وطمأنتهم على تقديم الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة وتوفير كافة احتياجاتهم، مؤكدا لهم أن مجلس النواب وحزب مستقبل وطن صاحب الاغلبية البرلمانية حريص علي مساندتهم حتي يتجاوزوا تلك المحنة .
الحالة الصحية للمصابين
كما التقى رئيس لجنة الشباب بأهالى المصابين وأكد لهم أن اللجنة ستدعم طلباتهم الخاصه بتوفير كافة متطلبات ذويهم والعمل علي تقديم كافة ما يحتاجونه وذلك بالتنسيق مع الحكومة مؤكدا ان اللجنة ستتابع علي مدار الساعة الحالة الصحية لجميع المصابين وتقديم كافة الدعم لهم .
واشاد الدكتور محمود حسين ، بالدعم الكبير الذي قدمته الحكومة لدعم المصابين واتخاذها عدد من القرارات التي تساعدهم بعد التعافي من الاصابة منها قرار رئيس الوزراء بصرف معاش شهري دائم لأعضاء فريق دسوق لكرة السرعة الذين أصيبوا بإعاقات مستديمة كما أشاد بتوجيهات رئيس الوزراء بتكليف وزارة الصحة بتوفير اطراف صناعية للمصابين .
وثمن رئيس لجنة الشباب الدور الذي قام به نواب حزب مستقبل وطن ، حيث كان نواب الحزب من محافظتي كفر الشيخ والمنوفية اوائل المتواجدين بمستشفي شبين الي جانب المصابين ، مؤكدا أن الحزب حريص علي تسخير كافة الامكانيات للمصابين ، والعمل علي توفير الرعاية الصحية لهم ، وتلبية جميع احتياجات ذويهم .
يذكر أن الأتوبيس الذي كان يستقله فريق كرة السرعة التابع لمركز شباب دسوق بمحافظة كفر الشيخ تعرض لحادث خلال عودته من المشاركة ببطولة الكرة الخماسي بحي الأسمرات، والذي أصيب خلاله 11 فردًا بكسور وجروح إثر التصادم، وعلى الفور تم انتقال 8 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفي بركة السبع لتقديم المساعدات الطبية العاجلة، وتم تحويل الحالات الحرجة لمستشفي الجامعة لإجراء الجراحات اللازمة.
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