/647266/رسميا-إنتر-ميلان-يضم-الأرجنتيني-كوريا-من-لاتسيو

أعلن لاتسيو، اليوم الخميس، رحيل الأرجنتيني خواكين كوريا، مهاجم الفريق، إلى إنتر ميلان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال نسور العاصمة الإيطالية في البيان: "يعلن النادي عن رحيل الأرجنتيني خواكين كوريا،علي سيبل االغعارة إلى إنتر مقابل 5 ملايين يورو بجانب ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى مبلغ متغير قدره مليون يورو متعلق ببعض النتائج الرياضية".

وأضاف " أنتر ميلان سوف يكون ملتزما بجعل الانتقال دائماً، عن طريق دفع 25 مليون يورو بجانب ضريبة القيمة المضافة والمستحقة في غضون 3 سنوات"

وسيعود المهاجم الدولي الفائز بكوبا اميركا مع الارجنتين خلال الصيف الحالي، ليلعب تحت قيادة مدربه السابق في لاتسيو سيموني إنزاغي، وذلك بموجب عقد إعارة لموسم واحد مقابل خمسة ملايين يورو 5.9 مليون دولار وفق التقارير، سيتحول بشكل أوتوماتيكي في نهاية الموسم الحالي الى عقد دائم مقابل 25 مليون يورو بالإضافة إلى مليون يورو كمكافآت.

أعلن نادي إنتر ميلان، الإيطالي الثلاثاء الماضي، فسخ عقد لاعب الوسط البلجيكي رادجا ناينجولان.

وقال إنتر في بيان عبر موقعه الرسمي: "يعلن نادي إنتر أنه توصل لاتفاق مع اللاعب رادجا ناينجولان، لإنهاء عقده".

وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن ناينجولان من المتوقع أن ينضم في الساعات القليلة المقبلة إلى صفوف نادي كالياري، في صفقة انتقال حر.

جدير بالذكر أن ناينجولان انضم إلى إنتر في صيف 2018 قادمًا من روما، في صفقة تبادلية انتقل بمقتضاها نيكولو زانيولو من نيراتزوري إلى روما.

وفشل اللاعب البلجيكي في إثبات ذاته بعدما رحل معارًا إلى كالياري مرتين قبل أن يعود للإنتر بنهاية الموسم الماضي ويتوصل الطرفان لفسخ العقد نهائيًا.

اول ظهور لإريكسن في إنتر

أصدر نادي إنتر ميلان الإيطالي، بيانًا رسميًا، بشأن تطور حالة لاعبه الدنماركي كريستيان، بعد الأزمة القلبية التي تعرض لها خلال مشاركته في بطولة أمم أوروبا "يورو 2020"، امام منتخب فنلندا في دور المجموعات.

تعرض إريكسن لأزمة قلبية، وسقط مغشيًا عليه على أرض الملعب، خلال مشاركته في مباراة منتخب بلاده ضد فنلندا بالجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة يورو.