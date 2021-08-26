/647271/الداخلية-توفر-أطراف-صناعية-لعدد-من-نزلاء-السجون-بالتعاون-مع-المجتمع-المدني

قام قطاع الحماية المجتمعية،بوزارة الداخلية بالتعاون مع إحدى منظمات المجتمع المدنى، بتوفير أطراف صناعية لعدد من نزلاء السجون من ذوى الإحتياجات الخاصة ، وذلك بعد إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة السجون ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للحفاظ على سلامة النزلاء والعاملين بها للوقاية من فيروس كورونا المستجد .

دوت الخليج يرصد تفاصيل توفير وزارة الداخلية اطراف صناعية لنزلاء السجون نزلاء السجون هذا وتوالى وزارة الداخلية جهودها فى تقديم كافة سُبل الرعاية الصحية والطبية لنزلاء السجون على مستوى الجمهورية ومتابعة حالتهم الصحية.. حرصاً من الوزارة على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

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