بـ80 مليون جنيه.. محافظ أسيوط يتابع مشروع الصرف الصحى بقرية «أولاد إلياس»

جدة - نرمين السيد - تفقد عصام سعد، محافظ أسيوط، أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحى بقرية "أولاد إلياس" التابعة لمركز صدفا، للوقوف على معدلات التنفيذ ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومى لتطوير الريف المصرى، فى إطار جهود الدولة لرفع مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم والإسراع بمعدلات التنمية فى الصعيد.





بدأ محافظ أسيوط، الجولة بتفقد أعمال إنشاء مشروع الصرف الصحى بقرية "أولاد إلياس"، والذى تبلغ تكلفته الإجمالية 80 مليون جنيه، ويجرى تنفيذه لخدمة القرية وتوابعها، وتابع معدلات التنفيذ بالمشروع الذى سيخدم 52 ألفا و500 نسمة من المواطنين، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، كما تابع أعمال تنفيذ الشبكات بالشوارع بإجمالى أطوال 14كم، بالإضافة إلى الأعمال الجارى تنفيذها بمحطة الرفع.

ووجه المحافظ بضرورة الإسراع فى تنفيذ الأعمال بالمشروع، ورفع معدلات الأداء وجودة الأعمال التى يجرى تنفيذها، وحثهم على المتابعة المستمرة للأعمال وفقا لكافة الاشتراطات الفنية، مشددا على أهمية التنسيق بين الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والشركات المنفذة لسرعة إنهاء الأعمال وتذليل كافة العقبات وفقا للاشتراطات الفنية ومعايير الجودة، تنفيذا لخطة الدولة للتنمية المستدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح أن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الأولى، بإجمالى 149 قرية و894 تابعا، وسيتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 5 مراكز هى "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب وصدفا والفتح"، وسيتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط"، لافتا إلى أن هذه المراكز والقرى والنجوع التابعة لها سوف تشهد تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية، فضلا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

رافق المحافظ خلال الجولة محمد كمال رئيس مركز ومدينة صدفا، والمهندس ناجح عبد الرحمن رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، وعاصم قبيصى وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، والمهندس صابرعبد الرؤوف مدير عام التنفيذ بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط، والمهندسة وفاء أحمد سيد مدير عام تنفيذ الأعمال المدنية بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط، والمهندسة هبة مصطفى مدير الأعمال المدنية بالهيئة.