عاجل.. غلق كلى لشارع السودان 3 أيام بدءا من الغد

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الجيزة رفع وتركيب الكمر المعدنى الخاص بمطلع محور الزمر القادم من شارع جامعة الدول العربية اتجاه محور الزمر تحديدا بتقاطع شارع جامعة الدول العربية مع شارع السودان ضمن "القطاع الاوسطى-الجزء الثانى" لمشروع محور الزمر والذى يبدأ من كوبرى الخشب حتى مناطق أرض اللواء.





ونوهت محافظة الجيزة بأن الأمر يستلزم إجراء غلق كلى لشارع السودان فى الاتجاه القادم من أرض اللواء اتجاه مناطق الدقى وشارع التحرير وتحديدا أسفل كوبرى ناهيا لمدة 3 أيام بداية من صباح غد الجمعة 27 أغسطس 2021 حتى صباح الأحد 29 أغسطس 2021 على أن تكون مواعيد الأعمال ابتداءً من الساعة 12 صباحا وحتى الساعة 5 صباحا فقط دون تعطيل حركة المرور.

وكلف أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء أحياء الدقى والعجوزة بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أى معوقات، لافتا أن الإدارة العامة لمرور الجيزة ستقوم بإجراء التحويلات المرورية الآتية:

1- القادم من شارع السودان من مناطق أرض اللواء ويرغب باستكمال السير بشارع السودان إتجاه مناطق الدقى وشارع التحرير يقوم بالسير يسارا قبل موقع الغلق الكلى إتجاه فتحة الدوران الكائنة أسفل كوبرى ناهيا وتقاطعه مع شارع جامعة الدول العربية ثم السير يمينا بشارع جامعة الدول العربية بمسافة مايقرب من 50 م ثم السير يسارا والعودة مرة أخرى بشارع السودان واستكمال السير إتجاه مناطق الدقى وشارع التحرير.

2- القادم من شارع السودان من مناطق شارع التحرير وكوبرى الخشب ويرغب بإستكمال السير بشارع السودان إتجاه مناطق أرض اللواء يسير يمينا بشارع جامعة الدول العربية وصولا حتى ميدان مصطفى محمود ثم الدوران والعودة مرة أخرى بشارع جامعة الول العربية وصولا حتى شارع السودان ثم إستكمال السير يمينا بشارع السودان اتجاه مناطق أرض اللواء.



كما نسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والحواجز الحديدية الفسفورية والإضاءة اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.