رئيس «رياضة النواب» يقدم الدعم لمصابى فريق دسوق لكرة السرعة

جدة - نرمين السيد - كشف الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، تفاصيل زيارته ورئيس اتحاد كرة السرعة، لمستشفى شبين الجامعى لزيارة فريق كرة السرعة بمركز شباب دسوق الذى تعرض لحادث التصادم عقب عودته من المشاركة فى بطولة لكرة السرعة بالأسمرات.





وقال رئيس لجنة الشباب، فى تصريحات، اليوم الخميس، إنه التقى الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة قبل التوجه إلى مستشفى شبين وذلك بحضور رئيس اتحاد كرة السرعة بوزارهة الشباب لمتابعة ما تم تقديمه للمصابين، لافتا إلى أن وزارة الشباب تولى اهتمام كبيرا بمتابعة الحالة الصحية لجميع المصابين.

وحرص رئيس لجنة الشباب، خلال زيارة المصابين على تقديم الدعم المعنوى لهم وطمأنتهم على تقديم الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة وتوفير كافة احتياجاتهم، مؤكدا أن مجلس النواب وحزب مستقبل وطن صاحب الأغلبية البرلمانية حريص على مساندتهم حتى يتجاوزوا تلك المحنة.

كما التقى رئيس لجنة الشباب، أهالى المصابين وأكد أن اللجنة ستدعم طلباتهم الخاصه بتوفير كافة متطلبات ذويهم والعمل على تقديم كافة ما يحتاجونه وذلك بالتنسيق مع الحكومة، مؤكدا أن اللجنة ستتابع على مدار الساعة الحالة الصحية لجميع المصابين وتقديم كافة الدعم لهم.

وأشاد حسين، بالدعم الكبير الذى قدمته الحكومة لدعم المصابين واتخاذها عدد من القرارات التى تساعدهم بعد التعافى من الإصابة منها قرار رئيس الوزراء بصرف معاش شهرى دائم لأعضاء فريق دسوق لكرة السرعة الذين أصيبوا بإعاقات مستديمة مشيدا بتوجيهات رئيس الوزراء بتكليف وزارة الصحة بتوفير أطراف صناعية للمصابين.

وثمن رئيس لجنة الشباب الدور الذى قام به نواب حزب مستقبل وطن، حيث كان نواب الحزب من محافظتى كفر الشيخ والمنوفية من أوائل المتواجدين بمستشفى شبين إلى جانب المصابين، مؤكدا أن الحزب حريص على تسخير كافة الامكانيات للمصابين، والعمل على توفير الرعاية الصحية لهم، وتلبية جميع احتياجات ذويهم.

يذكر أن الأتوبيس الذى كان يستقله فريق كرة السرعة التابع لمركز شباب دسوق بمحافظة كفر الشيخ تعرض لحادث خلال عودته من المشاركة ببطولة الكرة الخماسى بحى الأسمرات، والذى أصيب خلاله 11 فردا بكسور وجروح إثر التصادم، وعلى الفور انتقلت 8 سيارات إسعاف لموقع الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى بركة السبع لتقديم المساعدات الطبية العاجلة، وتم تحويل الحالات الحرجة لمستشفى الجامعة لإجراء الجراحات اللازمة.